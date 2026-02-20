Pelotas decreta situação de emergência após ocorrência de tornado

Rajadas de vento derrubaram árvores e postes e causaram destelhamentos. Marcos Islabão / Imagem cedida

A Prefeitura de Pelotas decretou situação de emergência nível 1 nas áreas do município afetadas pelo temporal de 12 de fevereiro. O evento climático teve chuva intensa, rajadas de vento de até 75 km/h e a ocorrência de um tornado no Bairro Fragata.

O temporal causou destelhamentos, quedas de árvores e de postes de energia elétrica. No local onde o tornado foi registrado, uma oficina de carros ficou destruída.

Segundo o secretário de Defesa Civil de Pelotas, Milton Martins, o decreto de nível 1 deixa a responsabilidade pelos recursos para as ações a cargo do município.

— Ainda que tenha atingido quase 50 moradias, a rede escolar, a obstrução de vias e tal, a gente optou por agilizar, porque assim o prefeito consegue, com o decreto, contratar serviço e agilizar a volta da normalidade — afirma.

O decreto foi assinado pelo prefeito Fernando Marroni na quinta-feira (19) e publicado no Diário Oficial desta sexta-feira (20). A situação de emergência tem validade de 180 dias e prevê compras sem licitação para o "atendimento da situação de emergência ou do estado de calamidade pública".

Segundo a prefeitura, o relatório detalhando o impacto do temporal será concluído num prazo de dez dias.

Além de casas destelhadas, o vendaval também afetou prédios públicos. Ao menos 15 escolas tiveram estragos e em uma delas, a Emei Bernardo de Souza, a volta às aulas prevista para a segunda-feira (23) precisará ser adiada.



