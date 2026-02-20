Geral

Estragos
Notícia

Pelotas decreta situação de emergência após ocorrência de tornado

Temporal do dia 12 de fevereiro causou destelhamentos e teve rajadas de vento de 75 km/h

Douglas Dutra

Enviar emailVer perfil

Igor Islabão

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS