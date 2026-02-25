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Pais de menino que morreu em UPA de Rio Grande serão ouvidos em CPI

Depoimento integra a apuração sobre o atendimento prestado a Joaquim Klinger na UPA Cassino no dia 27 de maio de 2025

Laura Cosme

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