Pais de menino que morreu em UPA de Rio Grande serão ouvidos em CPI

O caso também é investigado pelo Ministério Público. Izabel Smich / Arquivo Pessoal

Os pais do menino Joaquim Klinger, Izabel Simch e Marcelo Klinger serão ouvidos nesta quinta-feira (26), às 14h, pela Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) instaurada na Câmara Municipal do Rio Grande para apurar as circunstâncias da morte da criança. O menino morreu após atendimento na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Cassino, no dia 27 de maio de 2025.

A oitiva integra o cronograma de trabalhos da comissão, que foi proposta por nove vereadores com o objetivo de investigar a conduta dos profissionais envolvidos no atendimento, o cumprimento dos protocolos de triagem e as condições estruturais e administrativas da unidade.

A CPI também deverá apurar possível responsabilização de gestores, servidores e profissionais, além de falhas sistêmicas na rede municipal de urgência e emergência.

— Será a primeira vez que seremos ouvidos na CPI. A comissão deve ouvir a secretária de Saúde, dois médicos e as enfermeiras envolvidas no caso — comenta Izabel.

Investigação no Ministério Público

Paralelamente a apuração no Legislativo, o caso segue sob investigação do Ministério Público. No dia 24 de novembro, a Prefeitura de Rio Grande arquivou a sindicância administrativa que analisava possíveis irregularidades no atendimento prestado ao menino.

O relatório concluiu que o medicamento aplicado, o antipsicótico haloperidol, seguiu o protocolo vigente e que não houve infração disciplinar por parte da equipe médica.

Segundo o promotor Leonardo Giron, a investigação segue em andamento.

— A investigação se encontra em andamento e, no âmbito do Ministério Público, estritamente na apuração de infração criminal eventualmente praticada. Não temos um prazo para conclusão, porque não depende apenas de diligências internas — afirma.

Relembre o caso

O atestado de óbito indicou que Joaquim morreu em decorrência de insuficiência respiratória e crise de asma. No dia anterior, 27 de maio, ele foi atendido em um pronto atendimento particular após apresentar tosse persistente e recebeu o diagnóstico de laringite aguda. O menino permaneceu em casa naquele dia, sem ir à escola ou ao treino de futsal.

Segundo a mãe, Izabel Simch, os sintomas respiratórios se intensificaram por volta das 23h, quando o menino apresentou sinais de crise asmática. Joaquim costumava ter crises por medo de chuva ou vento. Durante a madrugada, o pai Marcelo Klinger tentou acalmar o menino, mas como não houve melhora decidiu levá-lo à UPA Cassino.

Conforme o prontuário, Joaquim deu entrada na unidade por volta das 3h10min, apresentando sinais de uma crise asmática com possível complicação por H1N1. Durante o atendimento, o menino teve piora progressiva.

A família afirma que enfrentou resistência para ter acesso ao prontuário. Nele, a equipe de enfermagem relata que, às 5h, sugeriu pela primeira vez a intubação, mas o procedimento foi negado pelo médico responsável.

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Com a piora do quadro e medicamentos sem efeito, a equipe voltou a questionar a necessidade de intubação, novamente negada. Por volta das 6h, a enfermagem alertou que o menino poderia “fadigar e parar”, reforçando a necessidade de intubação imediata. Ainda assim, a orientação médica foi para esperar.

Cerca de 25 minutos depois, Joaquim sofreu uma parada cardiorrespiratória. O médico tentou intubá-lo duas vezes, sem sucesso. Procedimentos adicionais, como intubação laríngea e massagem cardíaca, foram realizados, mas o menino morreu às 7h15min.



