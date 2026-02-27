Pais de menino que morreu em UPA de Rio Grande prestam depoimento à CPI

Em relatos marcados por emoção, os dois apontaram falhas no atendimento e defenderam que a intubação deveria ter sido realizada com brevidade. Laura Cosme / Grupo RBS

Os pais de Joaquim Klinger, de nove anos, prestaram depoimento na tarde de quinta-feira (26) à Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) que investiga as circunstâncias da morte do menino, ocorrida em 27 de maio de 2025, na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Junção do Cassino, em Rio Grande.

Izabel Simch e Marcelo Klinger foram questionados com base no relatório da sindicância administrativa concluída pela prefeitura. Em relatos marcados por emoção, os dois apontaram falhas no atendimento e defenderam que a intubação deveria ter sido realizada com brevidade.

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“Ele virou os olhos e eu não consegui mais falar com ele”

Marcelo afirmou que o filho chegou à unidade consciente e caminhando. Segundo ele, a piora ocorreu após a administração da primeira medicação.

— Depois disso eu não consegui mais falar com ele. Ele virou os olhos e eu não tive mais contato — relatou.

O pai disse ter percebido dúvidas da equipe médica em relação às doses aplicadas e criticou a condução do atendimento. Conforme o depoimento, ele sugeriu a intubação ainda durante a madrugada e ofereceu o contato de um médico conhecido que teria experiência no procedimento.

— Eu ofereci ajuda de médico e ele aceitou. Mas não tinha mais tempo. Ele tinha que ter intubado antes de a situação piorar — declarou.

Marcelo também questionou a ausência física de um profissional que, segundo relatos da equipe, teria sido consultado por telefone.

— Tudo é saúde pública. Por que esse médico não pegou um carro e não foi até o paciente? — afirmou.

Ele relatou ainda dificuldades estruturais na unidade, mencionando a falta de leito imediato e questionando a disponibilidade de ambulância no momento mais crítico.

— O problema foi a falta de leito. Só apareceu depois de mais de uma hora de massagem — disse.

Segundo o pai, ele acompanhou as tentativas de reanimação e não recebeu apoio psicológico ou assistência social.

— Quiseram me tirar da sala porque eu estava chorando. Não tive nenhum tipo de acolhimento — afirmou.

“Ele só tinha um oxímetro no dedo”

A mãe confirmou que o filho chegou à UPA caminhando, mas com dificuldade respiratória.

— Ele estava fechando os olhos e puxando o ar. A partir das 5h, ele já não tinha mais nenhuma resposta — relatou.

Izabel afirmou que, inicialmente, o monitoramento era limitado.

— Ele estava sentado. Ele só tinha um oxímetro no dedo e um respirador — disse.

Segundo ela, enfermeiras alertavam reiteradamente sobre a necessidade de intubação.

A mãe também relatou que tentou contato com o pediatra que já acompanhava o filho, mas o médico plantonista não teria atendido a ligação.

Questionada sobre suspeita de H1N1 na família, Izabel disse que o irmão de Joaquim realizou teste com resultado negativo.

Nesta etapa, apenas os pais foram ouvidos. Para esta sexta-feira (27), está previsto o depoimento da secretária municipal da Saúde, Juliana Acosta. Na próxima semana, devem ser ouvidos enfermeiros e médicos plantonistas.

Investigação do Ministério Público

Paralelamente à CPI, o caso é investigado pelo Ministério Público do Rio Grande do Sul. Em 24 de novembro, a prefeitura arquivou a sindicância administrativa que apurava possíveis irregularidades.

O relatório concluiu que o medicamento aplicado — o antipsicótico haloperidol — seguiu protocolo vigente e que não houve infração disciplinar.

Segundo o promotor Leonardo Giron, a apuração segue em andamento.

— A investigação se encontra em andamento e, no âmbito do Ministério Público, estritamente na apuração de eventual infração criminal. Não há prazo para conclusão — afirmou.

Relembre o caso

O atestado de óbito aponta que Joaquim morreu em decorrência de insuficiência respiratória e crise de asma. No dia anterior, ele havia sido atendido em um pronto atendimento particular, onde recebeu diagnóstico de laringite aguda.

De acordo com o prontuário, Joaquim deu entrada na UPA por volta das 3h10min, com sinais de crise asmática e possível complicação por H1N1. O quadro evoluiu com piora progressiva.

Segundo registros de enfermagem, às 5h foi sugerida pela primeira vez a intubação, mas o procedimento não foi realizado naquele momento. Com a piora clínica, a equipe voltou a alertar para o risco de parada cardiorrespiratória.

Cerca de 25 minutos depois, o menino sofreu parada cardíaca. O médico tentou intubação sem sucesso. Foram realizadas manobras de reanimação, mas Joaquim morreu às 7h15min.

