O fim da concessão da Ecovias Sul

Contrato encerra às 23h59min do dia 3 de março de 2026. Ecovias Sul / Divulgação

Por Marcelo Dutra da Silva, ecólogo, doutor em Ciências e professor da Furg



A concessão da Ecovias Sul está chegando ao seu final e veremos uma série de serviços essenciais aos motoristas, e de grande importância para a logística regional, que por anos contribuíram para o desenvolvimento e a integração entre os municípios, simplesmente desaparecer da noite para o dia. A decisão foi confirmada pelo Ministério dos Transportes e altera, de forma definitiva, a política de infraestrutura viária nas principais rodovias do eixo sul. Cerca de 34 mil usuários por dia deixarão de ser atendidos a partir do próximo mês, em mais de 450 quilômetros de estradas que voltam a ser de responsabilidade do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), pelo menos até que um novo contrato de concessão seja definido.

O processo decorre de um movimento político legítimo, que busca corrigir distorções percebidas no modelo vigente, em resposta às críticas da população local e de parte do setor produtivo. Entretanto, parece que não se pensou no dia seguinte. Houve muita energia política em discursos de lacração e quase nenhum esforço na direção de alternativas aos valores praticados, que de fato são muito elevados em relação à distância percorrida no trecho. Agora, está feito, e vamos sentir o impacto da mudança, para a qual suspeito não estarmos preparados: insegurança, baixa manutenção, ocorrências sem pronto atendimento e demora no socorro.

Com a proximidade do fim, cresce a apreensão na comunidade. Incertezas quanto à transição e à nova gestão dos trechos geram preocupações reais, especialmente em relação à continuidade dos investimentos em infraestrutura e à preservação das condições de tráfego e segurança na rodovia. Outro ponto sensível envolve os empregos e negócios que podem evaporar após o encerramento. Muitos dependem diretamente das operações do pedágio e dos serviços associados, e o término do contrato pode resultar em perdas significativas de postos de trabalho, impactando famílias e a economia local, incluindo o fim do repasse de ISS (Imposto Sobre Serviços) para 14 municípios.

Por outro lado, usuários têm manifestado preocupação com serviços que deixarão de ser prestados, como atendimento de emergência, guinchos, suporte mecânico e monitoramento viário. Também preocupa a falta de recursos fundamentais para reduzir riscos de acidentes e garantir assistência rápida em situações críticas, especialmente em trechos de grande circulação. São mais de 12 milhões de veículos no fluxo todos os anos — cerca de 2 mil atendimentos pré-hospitalares e 9 mil atendimentos por problemas mecânicos, em média; investimento de R$ 30 milhões ao ano em obras de recuperação e manutenção do pavimento; monitoramento do tráfego e inspeção técnica permanente dos quilômetros de estrada, pontes e viadutos, encostas e taludes, sistema de drenagem, sinalização e iluminação; treinamento das equipes operacionais; programas de redução de acidentes. Por isso, é fundamental que o poder público conduza esse processo com planejamento, transparência e responsabilidade social, de forma a garantir o mínimo de continuidade dos serviços na rodovia e adotar medidas que minimizem os impactos, evitando que a região seja tão prejudicada com o término da concessão.

O contrato da Ecovias Sul encerra às 23h59min do dia 3 de março de 2026, e pode levar um ano ou mais até que uma nova concessionária assuma. Motoristas e transportadores celebram a perspectiva de eliminação ou redução das tarifas de pedágio, que historicamente figuram entre as mais altas do país, justamente em rotas cruciais para o escoamento da produção agrícola e industrial e para o acesso ao Porto do Rio Grande. A esperança é que um novo modelo concessionário, eventualmente mais competitivo e melhor estruturado, seja implementado por meio de licitação nos próximos meses, mas dificilmente isso acontecerá em tão curto prazo. Talvez o novo modelo contemple um número maior de praças, todas com cobrança automática e valores reduzidos. Tudo dependerá do projeto. O importante é garantir a continuidade dos serviços até que todo o processo seja concluído e a normalidade seja retomada.