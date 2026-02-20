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O fim da concessão da Ecovias Sul

Suspensão do contrato atual pode ser uma oportunidade para redefinir parâmetros de eficiência, estabelecer tarifas mais justas e assegurar investimentos consistentes, mas exige planejamento rigoroso 

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