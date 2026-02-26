Novo fungicida promete proteger lavouras de arroz e elevar produtividade

Um fungicida desenvolvido exclusivamente para o arroz foi apresentado na quarta-feira (25), durante a 36ª Abertura Oficial da Colheita do Arroz e Grãos em Terras Baixas, em Capão do Leão. A nova tecnologia chega ao mercado em um momento de incerteza para a cultura, marcada por redução de área plantada e pressão de custos.
O produto, chamado Kilymos®, foi lançado pela BASF e utiliza o ingrediente ativo Revysol®, que amplia o espectro de controle de doenças e aumenta a proteção das plantas ao longo do ciclo produtivo.
Dados da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) indicam que a produção brasileira de arroz na safra 2025/2026 deve atingir cerca de 11 milhões de toneladas — volume inferior ao do ciclo anterior, reflexo principalmente da diminuição da área semeada.
Foco nas principais doenças da cultura
Segundo a empresa, a solução atua contra enfermidades que historicamente provocam perdas expressivas, como brusone, mancha-parda e queima-das-bainhas.
Gerente nacional de marketing para arroz da companhia, Matheus Scherer afirma que o principal diferencial está na previsibilidade de resultados.
— O agricultor precisa saber o que vai colher no final do ciclo. A proposta é justamente oferecer estabilidade produtiva, com controle eficiente das doenças e maior qualidade dos grãos — afirmou.
A formulação apresenta rápida absorção e efeito residual prolongado, o que permite ação preventiva e curativa mesmo em condições adversas, como períodos de calor intenso e chuvas frequentes.
Impacto direto na renda do produtor
De acordo com Scherer, o controle sanitário influencia não apenas o volume colhido, mas também a qualidade industrial do arroz, fator decisivo na formação de preços.
— Produção maior com grão de melhor qualidade significa mais receita por hectare. Em um cenário desafiador, essa previsibilidade é essencial para a sustentabilidade da lavoura — disse.
Lançamento em evento estratégico
A apresentação ocorreu no principal encontro técnico da cadeia orizícola brasileira, que reúne produtores, pesquisadores e empresas do setor.
— É o maior evento do arroz no país e concentra o público que realmente decide no campo. Por isso foi escolhido para o lançamento de uma tecnologia exclusiva para essa cultura — destacou o executivo.
O novo produto deve chegar ao mercado a partir da safra 2026/2027. A expectativa é que a tecnologia contribua para reduzir perdas causadas por doenças e aumentar a eficiência da produção nacional.
