Instituto Federal abre vagas para reforço escolar com auxílio mensal para estudantes do 9º ano

Inscrições devem ser realizadas até o dia 10 de março, no site da instituição. Divulgação / IFRS

Estudantes do 9º ano do Ensino Fundamental podem se inscrever em um programa gratuito de reforço escolar oferecido pelo Instituto Federal do Rio Grande do Sul (IFRS), no campus de Rio Grande. Ao todo, são 40 vagas, com inscrições abertas até 10 de março.

A iniciativa prevê aulas de Língua Portuguesa, Matemática e Ciências da Natureza, com foco na recuperação da aprendizagem e na preparação para o ingresso no ensino médio técnico da rede federal.

Além das disciplinas básicas, o projeto inclui oficinas de redação, orientação psicopedagógica, acompanhamento psicossocial e monitoramento acadêmico e emocional dos participantes.

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Conforme o edital, os estudantes selecionados receberão um auxílio mensal de R$ 200 durante oito meses, entre abril e novembro, desde que mantenham frequência mínima de 75% nas atividades.

O pagamento será realizado pela Fundação Empresa-Escola de Engenharia da UFRGS (FEENG), por meio de depósito em conta bancária em nome do estudante.

Como se inscrever?

As inscrições devem ser realizadas até o dia 10 de março, de forma virtual, no site da instituição, sendo necessário login no Gov.br.

Caso o número de inscritos seja superior ao de vagas, será priorizado o público em maior vulnerabilidade social, conforme critérios de pontuação estabelecidos no edital.

São considerados critérios cumulativos:

matrícula no 9º ano em escola pública;

renda familiar per capita de até um salário mínimo;

autodeclaração como estudante negro (preto ou pardo), indígena ou quilombola;

condição de pessoa com deficiência.

Cada item soma 10 pontos, podendo totalizar até 40 pontos. Em caso de empate, será classificado o candidato de maior idade.

Para comprovação das vulnerabilidades sociais, é necessário anexar comprovante de matrícula no 9º ano do Ensino Fundamental em escola pública. A comprovação de renda familiar será realizada por meio do CadÚnico, com envio do Extrato de Consulta Completa atualizado nos últimos dois anos.

Candidatos que se autodeclararem negras ou negros deverão preencher formulário específico e autorização de imagem, sendo a autodeclaração verificada por comissão de heteroidentificação do IFRS antes da matrícula.

A inscrição e o envio da documentação não garantem a efetivação da matrícula, que depende da comprovação dos requisitos e da existência de vagas conforme classificação final. (Acesse o edital na íntegra).



