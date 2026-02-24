Greve de servidores da UFPel afeta Unidades Básicas de Saúde em Pelotas

Quatro unidades geridas pela UFPel foram afetadas. Divulgação / Prefeitura de Pelotas

As Unidades Básicas de Saúde (UBS) vinculadas à Universidade Federal de Pelotas (UFPel) estão com atendimento reduzido nesta terça-feira (24), em razão da greve dos servidores técnico-administrativos em educação.

Para que os serviços não sejam afetados nos próximos dias, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) vai lançar um edital para a contratação emergencial de sete médicos.

As contratações serão voltadas para quatro unidades: UBS Areal Leste, UBS Obelisco, UBS Vila Municipal e UBS CSU Areal. De acordo com a pasta, a maioria dos servidores das UBSs aderiu ao movimento de greve dos técnico-administrativos da UFPel, que iniciou na segunda-feira (23).

Segundo o Departamento de Medicina Social da UFPel, as UBSs afetadas funcionarão em horário reduzido, das 8h às 12h e das 13h30min às 17h30min com os professores do departamento e profissionais enviados pela prefeitura.

Além da contratação dos profissionais de medicina, a SMS vai realocar enfermeiros e atendentes do quadro de servidores da secretaria. A retomada dos agendamentos nas unidades afetadas ocorrerá assim que os novos profissionais começarem a atuar.

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Segundo a prefeitura, as imunizações estão mantidas e todos os pacientes que chegarem às unidades com demandas agudas serão atendidos ou encaminhados para unidades próximas.

Os editais já estão prontos e devem ser publicados nesta semana. Os contratos terão duração de um ano e podem ser renovados por igual período. A tendência, conforme a prefeitura, é de que os profissionais sejam aproveitados após o fim da greve em função da alta rotatividade, com desligamento apenas em caso de excedente no quadro.

Segundo o coordenador do Sindicato dos Servidores Federais em Educação de Pelotas e Capão do Leão (Asufpel), Felipe Couto, ainda não é possível determinar a adesão total. Ele explica, no entanto, que os servidores da Faculdade de Medicina da UFPel, a qual as UBSs são ligadas, estão bastante organizados para a greve.



