Governo federal anuncia R$ 73,6 milhões para apoiar setor do arroz no RS

Recurso será operacionalizado por meio de mecanismos de subvenção econômica. Stéfane Costa / RBS TV

O governo federal anunciou nesta quinta-feira (26) a destinação de R$ 73,6 milhões para apoiar o escoamento da produção de arroz no Rio Grande do Sul. O recurso será operacionalizado por meio de mecanismos de subvenção econômica e foi apresentado durante a 36ª Abertura da Colheita do Arroz e Grãos em Terras Baixas, na região Sul do Estado.

O presidente da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), Edegar Pretto, afirmou que os valores serão aplicados em operações de Prêmio para Escoamento de Produto (PEP) e Prêmio Equalizador Pago ao Produtor (Pepro). As modalidades garantem compensação financeira quando o valor pago pelo mercado fica abaixo do mínimo estabelecido.

— Estamos disponibilizando R$ 73,6 milhões para apoiar o escoamento. O funcionamento é simples: quando o valor praticado estiver abaixo do mínimo, essa diferença é equalizada pelo governo. Hoje, isso pode representar algo em torno de 300 mil toneladas beneficiadas — afirmou Pretto.

Segundo Pretto, a medida foi construída em diálogo com o setor produtivo e busca dar previsibilidade diante do cenário de maior oferta internacional. Ele lembrou que a Conab já havia ofertado contratos de opção em 2024, com valores até 20% superiores aos praticados no mercado à época.

— O produtor pode vender ao mercado se achar melhor. Mas, se não houver essa possibilidade, tem contrato que garante preço acima do valor mínimo. Nosso objetivo não é intervir, mas assegurar renda no campo e também segurança alimentar — declarou.

De acordo com ele, desde o ano passado o investimento federal no segmento soma R$ 716 milhões, considerando compras públicas, subvenções e contratos de opção. O montante teria movimentado cerca de 1,2 milhão de toneladas, majoritariamente oriundas do território gaúcho. Ele também ressaltou que o país voltou a formar estoque público do grão após mais de uma década.

"Existe necessidade de suporte"

Presidente da Federação das Associações de Arrozeiros do Rio Grande do Sul (Federarroz), Denis Dias Nunes avaliou que o anúncio atende a uma demanda apresentada no início do ano.

— Existe necessidade de suporte financeiro diante do preço praticado atualmente. Além disso, é fundamental garantir saída para a safra, para que as cotações possam reagir — afirmou.

O dirigente destacou ainda a competitividade do produto cultivado no Estado.

— O Rio Grande do Sul tem grande capacidade produtiva e um dos melhores grãos do planeta. Somos reconhecidos internacionalmente pela qualidade — disse.

O encontro reuniu lideranças do agronegócio, representantes de cooperativas e autoridades públicas. A expectativa do segmento é de que as medidas contribuam para dar fôlego à comercialização nesta temporada.

