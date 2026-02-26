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Governo federal anuncia R$ 73,6 milhões para apoiar setor do arroz no RS

Anúncio foi feito pelo presidente da Companhia Nacional de Abastecimento durante a Abertura da Colheita, em Capão do Leão

Stéfane Costa

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