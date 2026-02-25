Festa do Fumo destaca força econômica da produção de tabaco no interior de São Lourenço do Sul

Corte formada por Mônica Konsgen, Tamara Behling e Kristhiny Zarnott. Gabrielle Peres / RBS TV

A 14ª Festa do Fumo será realizada no próximo domingo, dia 1º de março, no Salão Ziebell, na localidade de Campos Quevedos, interior de São Lourenço do Sul. O encontro celebra a tradição da fumicultura, atividade que sustenta milhares de famílias e movimenta a economia rural na região sul do Estado.

A programação inclui almoço comunitário, exposições, apresentações musicais, desfiles e a coroação da nova corte. As soberanas responsáveis por divulgar a celebração são Tamara Behling, rainha; Mônica Konsgen, primeira princesa; e Kristhiny Zarnott, segunda princesa; e Manoela Rojahn, Miss Simpatia.

Segundo a organização, a iniciativa chega à 14ª edição consolidada como uma das principais confraternizações do interior do município. Em 2025, o encontro reuniu grande público e a expectativa é de nova mobilização neste ano.

Promotor que atua na divulgação e na estrutura do encontro, Nilson Pinz afirma que os preparativos foram intensificados nas últimas semanas.

— A festa acontece tradicionalmente no primeiro domingo de março. Estamos ultimando a organização para receber visitantes de toda a região — afirma.

Antes da celebração principal, foi realizado o baile de escolha da corte, que contou com ampla participação e candidatas de diferentes cidades.

De acordo com Pinz, a iniciativa ganhou dimensão regional ao longo do tempo e disputa o posto de maior encontro festivo do interior lourenciano.

— Hoje ela abrange municípios vizinhos, com participação de representantes de várias localidades — destaca.

Além do aspecto cultural, o encontro evidencia a relevância econômica do tabaco. Conforme o promotor, Canguçu e São Lourenço do Sul figuram entre os principais polos produtores do país.

— Em Canguçu são mais de sete mil famílias produtoras, e em São Lourenço cerca de seis mil. Juntas, as duas cidades concentram um dos maiores volumes de produção do Brasil — explica.

O cultivo em pequenas áreas, evidencia ele, garante sustento para propriedades familiares, característica predominante no interior desses municípios.

— Para quem tem três ou quatro hectares, a rentabilidade é alta. É uma atividade exigente, mas sustenta muitas famílias — afirma.



