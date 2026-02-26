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Famílias cobram professores auxiliares para crianças com deficiência na rede municipal de Pelotas

Prefeitura afirma que busca ampliar carga horária de profissionais já contratados e a realização de concurso público.

Gabriel Veríssimo

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