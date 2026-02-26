Famílias cobram professores auxiliares para crianças com deficiência na rede municipal de Pelotas

Famílias foram até a sede da Secretaria de Educação para protestar. Gabriel Veríssimo / Grupo RBS

Dezenas de familiares de crianças com deficiência se manifestaram na sede da Secretaria de Educação (SME) de Pelotas nesta quinta-feira (26) cobrando por mais professores auxiliares na rede municipal de ensino. O professor auxiliar é responsável por colaborar com o professor titular e dar suporte aos alunos com alguma necessidade especial.

Segundo os relatos, em alguns casos há professores auxiliares, mas que atendem mais de um aluno e precisam se revezar ao longo da semana.

O representante do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência (CMPD) de Pelotas, Tiago Bündchen, é pai de um dos alunos reclama do atraso para solucionar o problema.

Pais foram recebidos pelas secretárias de Recursos Humanos e de Educação. Gabriel Veríssimo / Grupo RBS

— A orientação é que se tenha paciência, mas os nossos filhos ou estão em casa ou estão na escola desamparados — afirma. — O meu filho é um que, se não tiver um professor auxiliar, ele não senta, ele não consegue prestar atenção, ele precisa de ajuda para escolher o caderno correto para escrever — explica.

O governo afirma que o cargo de auxiliar de inclusão foi criado por lei no ano passado e só pode ser suprido por concurso público, que está em fase de contratação da empresa para a realização que deve selecionar 600 auxiliares.

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Segundo a secretária de Educação interina Vitória Feldens, enquanto o concurso não é realizado a pasta busca atender a demanda com o complemento de carga horária (CCH) dos auxiliares que já atuam. O CCH permite que os professores assumam mais horas de trabalho do que as previstas em contrato.