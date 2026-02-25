Expofeira de Pelotas lança campanha dos 100 anos e convoca público a compartilhar memórias

Campanha convida produtores, expositores e visitantes a enviarem fotos, vídeos e relatos que marcaram as últimas décadas da feira, cuja edição comemorativa ocorrerá em outubro de 2026. Felipe Valduga / Grupo RBS

A Expofeira de Pelotas, um dos eventos mais tradicionais do agronegócio gaúcho, iniciou oficialmente as ações que marcam seu centenário. A campanha institucional “Essa História Também É Sua” foi lançada nesta quarta-feira (25) durante a 36ª Abertura Oficial da Colheita do Arroz, realizada na Embrapa Clima Temperado, em Capão do Leão.

A iniciativa convida produtores, expositores e visitantes a enviarem fotos, vídeos e relatos que marcaram as últimas décadas da feira, cuja edição comemorativa ocorrerá em outubro de 2026.

Mais do que um resgate afetivo, a proposta é formar um acervo histórico colaborativo, que servirá de base para exposições e conteúdos especiais ao longo da programação do centenário.

— O principal objetivo é construir essa memória de forma coletiva. Um evento que chega aos 100 anos depende de tradição e de parcerias. Queremos compreender o que mudou e como a feira impactou a economia e a cultura regional — afirma a organizadora Cristina Porciúncula.

A campanha terá formato interativo pelas redes sociais oficiais do evento. O material enviado poderá integrar mostras comemorativas, produções audiovisuais e publicações digitais.

Segundo a organização, a proposta é evidenciar a transformação do setor agropecuário ao longo do tempo — dos antigos leilões presenciais e negociações de maquinário à atual fase de inovação tecnológica, pesquisa e educação.

Entre os espaços que simbolizam essa evolução estão a Conferência Rural e a “Fazendinha”, voltada à aproximação das crianças com a origem dos alimentos.

— Não é apenas uma feira. É um motor que movimenta instituições de ensino, empresas, produtores e a própria comunidade. É um lugar de memórias compartilhadas entre gerações — diz Cristina.

Lançamento durante evento nacional do arroz

O anúncio ocorreu paralelamente à Abertura da Colheita do Arroz, um dos principais encontros técnicos do setor orizícola brasileiro. A escolha reforça a ligação histórica da exposição com a produção agrícola da região sul do Estado.

Durante a cerimônia, representantes da Associação Rural de Pelotas destacaram o papel do evento como ponto de integração entre campo, cidade e conhecimento científico.

“Ponto de encontro da região”, diz presidente da Rural

O presidente da entidade, José Luiz Kessler, afirmou que a exposição foi concebida desde a origem para aproximar o público urbano da atividade produtiva.

Para Kessler, a marca do centenário resume a função desempenhada ao longo das décadas. Felipe Valduga / Grupo RBS

— Todos sabem que, em outubro, Pelotas recebe a Expofeira. Ela não é voltada apenas ao produtor. Foi pensada para conectar a população da cidade ao meio rural — declarou.

Segundo Kessler, a força do encontro também está ligada ao ambiente acadêmico e técnico existente na região, com universidades e instituições de ensino voltadas ao agronegócio.

— Estamos cercados por conhecimento. Essa estrutura ajuda a sustentar a principal matriz econômica regional, que é a produção de alimentos — afirmou.

O dirigente destacou que o caráter educativo ganhou importância ao longo dos anos, tornando o evento um espaço de formação para novas gerações.

— O jovem que visita a feira consegue entender a própria história e para onde estamos caminhando na produção agrícola — disse.

Para ele, a marca do centenário resume a função desempenhada ao longo das décadas.

— São 100 anos de conexões. A feira liga pessoas, ciência e produção. Não existe prosperidade sem conhecimento — afirmou.

Kessler também ressaltou o desafio de manter o interesse de expositores e público, preservando o legado deixado pelos fundadores.

— É uma herança construída por gerações anteriores e que precisa ser perpetuada. Esperamos sair desta edição histórica com energia renovada para os próximos 100 anos — concluiu.



