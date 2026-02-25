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Expofeira de Pelotas lança campanha dos 100 anos e convoca público a compartilhar memórias

Iniciativa foi apresentada durante a Abertura da Colheita do Arroz, nesta quarta-feira (25), em Capão do Leão

Igor Islabão

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