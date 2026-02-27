Escultura "Globo Terrestre" é reinaugurada após revitalização em Pelotas

Estrutura fica localizada na rótula da Avenida Adolfo Fetter com a Rua Comendador Rafael Mazza. Douglas Dutra / Grupo RBS

A escultura “Globo Terrestre”, instalada na rótula da Avenida Adolfo Fetter com a Rua Comendador Rafael Mazza, nas proximidades da ponte sobre o Arroio Pelotas, foi reinaugurada na quinta-feira (26) após passar por um processo completo de restauro.

A revitalização ocorreu por meio do projeto Adote uma Área Verde, coordenado pela Secretaria de Qualidade Ambiental (SQA) de Pelotas. A iniciativa permite que empresas adotem espaços públicos para realizar manutenção e qualificação do paisagismo, em contrapartida à divulgação institucional nos locais.

Nesta etapa, as empresas Tri-Química Biologia e Meio Ambiente, Biri Refrigerantes e CTL Indústria e Comércio de Equipamentos Industriais firmaram parceria para recuperar o monumento e requalificar o entorno da rótula.

Segundo o diretor da Tri-Química, Fábio Pereira dos Santos de Castro, o trabalho levou cerca de seis meses entre planejamento e execução das melhorias.

— Quando convidamos as empresas para adotarmos uma área verde, pensamos em um espaço maior, que já tivesse uma estrutura existente. O processo levou mais tempo porque havia todo o mecanismo responsável pelo giro do globo, além da instalação das luzes, da nova base e da estrutura em inox que representa os continentes — explicou.

O projeto também busca estimular a consciência ambiental e fortalecer o sentimento de pertencimento da comunidade em relação aos espaços públicos da cidade.

O equipamento restaurado voltou a reproduzir o movimento de rotação em determinados momentos do dia. Durante a noite, o monumento contará com iluminação temática, que poderá variar conforme campanhas de conscientização, como Outubro Rosa e Novembro Azul.

