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Escultura "Globo Terrestre" é reinaugurada após revitalização em Pelotas

Projeto Adote uma Área Verde possibilitou o restauro da obra, que agora tem iluminação temática e movimento giratório

Gabriel Veríssimo

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