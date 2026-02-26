Conheça histórias de quem construiu o passado e impulsiona o futuro de Rio Grande

Cidade foi construída por pessoas que dedicaram trabalho, talento e perseverança. Jorgito Santos / Divulgação

A história de Rio Grande foi construída por pessoas que dedicaram trabalho, talento e perseverança ao desenvolvimento do município ao longo das décadas. Das fábricas que impulsionaram a industrialização às escolas, ao comércio e ao porto que sustenta a economia regional, diferentes gerações contribuíram para formar a identidade rio-grandina.

Dos tempos da indústria têxtil às transformações tecnológicas, das lutas femininas no século passado aos desafios do comércio na era digital, as trajetórias mostram que o município é moldado, acima de tudo, por quem vive, trabalha e acredita na cidade.

"Essa cidade é maravilhosa e acolhedora"

A antiga fábrica têxtil Rheingantz permanece viva na memória de Dalva Freitas Costa. Em 1952, aos 15 anos, ela deixou Pinheiro Machado para estudar no Senai e ingressar na indústria que marcou a economia local.

Durante a semana, frequentava as aulas; aos sábados, colocava em prática o aprendizado auxiliando as tecelãs sentada em um pequeno banco sob a trama de fios. O ambiente, recorda, era de aprendizado — e também de cuidado com as funcionárias.

— Nós éramos muito bem cuidadas. Tinha médico, enfermeira, creche… não faltava nada — recorda.

A trajetória na fábrica foi interrompida com o nascimento do primeiro filho, em 1954. Mesmo incentivada a permanecer, Dalva optou por priorizar a família. Hoje, define-se como rio-grandina de coração.

— O cheiro do mar, a maresia… isso sempre vai me lembrar daqui. Eu não admito que ninguém fale de Rio Grande. Essa cidade é maravilhosa e acolhedora. Digo para meus netos estudarem, conhecerem a cidade e valorizarem — garante.

"Não existe Rio Grande sem falar no Porto"

Gerente de operações portuárias, Lico soma mais de quatro décadas de trabalho no setor. Divulgação / Portos RS

Aos 63 anos, o gerente de operações portuárias Luiz Henrique de Souza Dumont — o Lico — soma mais de quatro décadas de trabalho no Porto de Rio Grande. São 44 anos acompanhando transformações que modernizaram o complexo e impulsionaram a economia regional.

Ele iniciou a carreira como operador e construiu uma trajetória até chegar à gerência, período em que formou vínculos e acompanhou profundas mudanças estruturais.

— A gente conhece muita gente que faz o Porto andar — diz, referindo-se à rede de profissionais que mantém a atividade funcionando.

Para Lico, a relação entre cidade e cais é inseparável.

— Se o Porto está bem de saúde, a cidade vai bem. Não existe Rio Grande sem falar no Porto. São uma coisa só — contextualiza.

"Helena foi uma escola de vida"

Andrea Escovar é diretora da Escola Municipal de Ensino Fundamental Helena Small. Divulgação / Arquivo Pessoal

Diretora da Escola Municipal de Ensino Fundamental Helena Small há 27 anos, Andrea Escovar acompanhou transformações na educação e no comportamento das famílias ao longo do tempo.

Na avaliação dela, o avanço tecnológico trouxe oportunidades, mas também desafios.

— A tecnologia poderia fazer milagres na vida dos alunos, mas muitas vezes prejudica, principalmente sem supervisão — afirma.

Andrea também observa mudanças na relação entre famílias e escola, incluindo a diminuição do respeito ao trabalho docente. Mesmo diante das dificuldades, mantém o diálogo como principal ferramenta.

— O Helena foi uma escola de vida para mim — diz.

A diretora acredita que a educação é determinante para o futuro do município, especialmente ao ver ex-alunos retornarem como pais ou profissionais formados.

"Sempre rola o sentimento de ser rio-grandino"

Figura conhecida no comércio tradicional, Antônio Joselito da Silva mantém há mais de três décadas a mesma banca de jornal. Natural de Fortaleza (CE), chegou à cidade como militar e decidiu permanecer após deixar a carreira.

— Casei com uma gaúcha e fiquei. Rio Grande é tranquila e acolhedora. Poderia ter mais eventos, mas é uma cidade boa — relata.

Ao longo dos anos, acompanhou oscilações econômicas e mudanças nos hábitos de consumo, especialmente com o avanço da internet.

— O material impresso caiu bastante. Muitas bancas fecharam. A melhor época é Copa do Mundo, quando aumenta a procura por figurinhas — comenta.

Apesar das origens nordestinas, ele afirma sentir-se parte da cidade.

— Sempre rola esse sentimento de ser rio-grandino — confessa.

Nomes que entraram para a história

Julieta Amaral

Profissional foi a primeira apresentadora negra de um telejornal no Rio Grande do Sul. Divulgação / Arquivo Pessoal

Importante nome para o jornalismo gaúcho, Julieta Amaral foi a primeira apresentadora negra de um telejornal no Rio Grande do Sul. Nascida em 8 de outubro de 1962, na cidade do Rio Grande, foi jornalista, repórter, apresentadora e amiga da cidade, contribuindo em diversas causas sociais.

Em 2023, foi homenageada pela Associação Rio Grandense de Imprensa com a medalha Alberto André pela trajetória de serviços prestados à sociedade. No dia 25 de outubro de 2024, aos 62 anos, Julieta Amaral faleceu em decorrência de um câncer, deixando um legado e aperto no coração de toda a população rio-grandina, que teve o prazer de conhecê-la.

Rita Lobato

Como médica, fornecia consultas e remédios de graça. Reprodução / Internet

Considerada a primeira mulher a se formar e a exercer a Medicina no Brasil, ainda no século XIX, Rita Lobato Velho Lopes nasceu em Rio Grande, em 7 de junho de 1866. Iniciou os estudos na cidade do Rio de Janeiro, com o apoio do pai, Francisco Lobato Lopes. Em 1887, concluiu a graduação na Bahia.

Após concluir a graduação, voltou ao Rio Grande do Sul, onde atuou como obstetra, atendendo mulheres de todas as classes sociais. Como médica, fornecia consultas e remédios de graça. Em 1925, aos 59 anos de idade, encerrou a vida profissional.

Carmem da Silva

Jornalista questionava a situação vivenciada pelas mulheres da época e escrevia sobre liberdade e preconceito. Divulgação / Arquivo Pessoal

Jornalista, escritora e psicanalista, Carmem da Silva iniciou a carreira em 1940. Desenvolveu um jornalismo pioneiro, abordando assuntos como uso da pílula anticoncepcional, aborto e direitos políticos das mulheres.

Em seus textos, questionava a situação vivenciada pelas mulheres da época e escrevia sobre liberdade e preconceito. Faleceu em 1985, em decorrência de uma ruptura de aneurisma abdominal. Desde 2019, o Coreto da Praça Tamandaré recebe o nome de Carmem da Silva em sua homenagem.

Revocata Heloísa de Melo

Educadora, escritora e jornalista foi fundadora do periódico literário “Corimbo”. Reprodução / Internet

Natural de Porto Alegre, nascida em 31 de dezembro de 1853, Revocata Heloísa de Melo mudou-se ainda jovem para Rio Grande e deixou importantes contribuições ao município. Educadora, escritora e jornalista, foi fundadora do periódico literário “Corimbo”, voltado ao público feminino, que circulou na cidade entre 1883 e 1944.

Revocata também foi professora em Rio Grande, onde existiu uma escola com seu nome entre 1958 e 2019. Faleceu em 23 de fevereiro de 1944, na cidade do Rio Grande.

Farydo Salomão

Prefeito em 1964, denomina o ginásio mais famoso da cidade. Rosane Borges / Prefeitura de Rio Grande

Farydo Salomão foi prefeito de Rio Grande de janeiro a outubro de 1964 — período da Ditadura Militar. Após semanas de mandato precisou renunciar. Seu nome entrou para a história no ginásio mais famoso da cidade: o Ginásio Farydo Salomão.

Domingos Escovar

Empresário presidiu o São Paulo-RG em cinco oportunidades. Divulgação / Reprodução/Internet

Empresário e servidor público, Domingos Escovar foi uma das principais figuras políticas do São Paulo-RG. Presidente do clube em ao menos cinco oportunidades, ele teve sua importância reconhecida em 2021, quando foi eleito patrono do rubro-verde.

Adolpho Gundlach Pradel

Primeiro reitor da Furg, assumiu o cargo em 1969. Laura Cosme / Grupo RBS

Adolpho Gundlach Pradel foi o primeiro reitor da Universidade Federal de Rio Grande (Furg). A instituição já existia desde 1955, como Escola de Engenharia Industrial, mas ele assumiu o cargo em 1969.





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