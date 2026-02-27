Começa instalação de cabos subaquáticos que vão expandir rede elétrica de São José do Norte

A operação está ocorrendo na área do Canal Miguel da Cunha e deve se estender por até 10 dias. Fernando Montanari / Divulgação Prysmian

A implantação do circuito subaquático destinado à expansão da rede de energia elétrica de São José do Norte avançou para a segunda etapa nesta sexta-feira (27), com o lançamento de cabos submersos na Lagoa dos Patos.

A operação está ocorrendo no trecho de 3,9 quilômetros, entre os municípios de Rio Grande e São José do Norte, na área do Canal Miguel da Cunha. A intervenção deve se estender por até 10 dias.

O serviço é executado pela empresa CEEE Equatorial e fiscalizado pela Marinha do Brasil.

Expansão da rede elétrica

A iniciativa integra a expansão da Subestação Rio Grande 2 e prevê a instalação de dois novos equipamentos de distribuição de energia. Divulgação / CEEE Equatorial

O lançamento dos cabos é parte de um projeto anunciado anteriormente pela concessionária CEEE Equatorial, que confirmou investimento de R$ 43 milhões na ampliação da infraestrutura elétrica. A iniciativa integra a expansão da Subestação Rio Grande 2 e prevê a instalação de dois novos equipamentos de distribuição de energia.

Segundo a CEEE Equatorial, após concluído, o sistema contará com cabines construídas em cada margem da lagoa para abrigar as conexões e garantir a operação adequada da rede.

Os cabos utilizados são do tipo tripolar e possuem isolamento reforçado, garantindo a segurança dos condutores internos.

Em nota, a empresa afirma que cerca de 30 técnicos e seis mergulhadores estão mobilizados na operação, que conta com o apoio de uma embarcação no Porto de Rio Grande.

"Nesta fase, a obra entra na etapa de lançamento dos cabos de 12 centímetros de diâmetro, uma atividade de alta complexidade que exige estrutura logística especializada. As bobinas foram fabricadas no Espírito Santo e transportadas até o Rio de Janeiro, de onde seguiram embarcadas em uma balsa com 75 metros de comprimento e 24,5 metros de largura aproximadamente 1.800m2, equipada com oito guinchos e embarcações de apoio com câmaras hiperbáricas para mergulhadores.

Cada bobina transporta cerca de cinco quilômetros de cabos de fibra ótica com 12 centímetros de diâmetro — uma delas com 8,6 metros de diâmetro e a outra com 9,2 metros. A embarcação já está no Porto de Rio Grande, com a devida liberação do prático para ancoragem (próxima ao antigo porto), ponto definido para o início da instalação. "

Orientação para embarcações

Durante o período da operação, a Marinha do Brasil orienta que embarcações redobrem a atenção ao trafegar pela região, em razão da movimentação de equipes e equipamentos na água.

Os serviços de travessia de lancha e balsa entre os dois municípios seguem ocorrendo normalmente.

A previsão é que a ampliação da rede elétrica entre em operação a partir de março. A expectativa é que cerca de 25 mil clientes sejam beneficiados com a ampliação.

