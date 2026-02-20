Com foco em ampliar acolhimento a autistas, Amparho inaugura nova sede na rodoviária de Pelotas 

Espaço está localizado no segundo andar do terminal rodoviário. Ígor Islabão / Grupo RBS

Com 17 anos de uma trajetória marcada pela defesa dos direitos das pessoas com transtorno do espectro autista (TEA), a Associação de Amigos, Mães e Pais de Autistas e Relacionados com Enfoque Holístico (Amparho) inaugurou, na tarde desta sexta-feira (20), sua nova sede em Pelotas.

O espaço está localizado no segundo andar do terminal rodoviário do município e funcionará como ponto de apoio e acolhimento para famílias da região.

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A cerimônia de inauguração lotou o segundo piso do terminal e foi embalada pela apresentação da Orquestra Estudantil Municipal, sob coordenação da professora Lys Ferreira. O grupo conta com a participação de jovens autistas, reforçando o coro pelo "pertencimento".

Embora tenha função administrativa, a nova sede foi planejada para ir além da burocracia. De acordo com a presidente da Amparho, Karin Rosane Scheer, o local oferecerá atendimentos voluntários de psicologia, nutrição e fisioterapia para as mães e os assistidos.

A cerimônia de inauguração lotou o segundo piso do terminal. Igor Islabão / Grupo RBS

— Esse espaço não será só uma sede administrativa. Queremos que seja de acolhimento aos pais e às pessoas com autismo. É um "palácio" para quem luta há 17 anos com união e persistência — disse, emocionada, Karin.

A presidente destacou que a escolha da rodoviária como endereço estratégico partiu de uma sugestão da gestão municipal. O termo de convênio foi firmado via Secretaria de Saúde, com apoio da direção do terminal.

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Histórico de lutas

Fundada em 2008, a Amparho é uma das principais entidades da causa em Pelotas. A associação foi a principal articuladora para a criação do Centro de Atendimento ao Autista no município, referência no tratamento especializado.

Durante o evento, a diretoria da associação reforçou a necessidade de colaboração contínua do poder público.