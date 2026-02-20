Arroio Grande abre seleção com salários de até R$ 10 mil; veja como participar

Certame contempla cargos em áreas como Saúde, Educação e Administração. Divulgação / Prefeitura de Arroio Grande

O município de Arroio Grande, no sul do Estado, lançou o edital do Processo Seletivo Simplificado para contratações temporárias e formação de cadastro reserva. As oportunidades contemplam dezenas de cargos em áreas como Saúde, Educação e Administração, com vencimentos que chegam a R$ 10 mil para médicos especialistas.

Para quem possui Ensino Fundamental, há postos para Motorista, Merendeira e Mecânico. No nível Médio, as vagas incluem Técnico de Enfermagem e Secretário Escolar.

Já para profissionais de nível Superior, o destaque são os cargos médicos. Especialidades como Cardiologia, Pediatria e Medicina Geral Comunitária oferecem salários de R$ 10.026,79 para cargas horárias que variam de 12 a 20 horas semanais. Na área da Educação, há vagas para Pedagogo e Professor, com vencimento base de R$ 2.744,22.

As inscrições ocorrem exclusivamente pelo site do Instituto Legalle. As taxas de inscrição variam entre R$ 60 e R$ 100, conforme o nível de escolaridade exigido.

Candidatos doadores de sangue, de medula óssea ou pertencentes a famílias de baixa renda podem solicitar isenção do pagamento, conforme os critérios detalhados no edital.

O processo é composto por prova teórico-objetiva para todos os cargos, de caráter eliminatório e classificatório. A avaliação terá duração de três horas e abordará temas como Língua Portuguesa, Matemática, Atualidades e Legislação, além de Conhecimentos Específicos.

Para os cargos na área da Educação, haverá ainda uma segunda etapa composta por prova de títulos, de caráter apenas classificatório.



