Geral

Capão do Leão
Notícia

Abertura da colheita do arroz reforça apelo por crédito e garantia de preços

Cerimônia destacou desafios do setor e cobrou apoio ao produtor diante de juros altos e mercado pressionado

Douglas Dutra

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS