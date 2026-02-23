Abertura da Colheita do Arroz começa nesta terça-feira com expectativa de 20 mil visitantes

Evento ocorre na Embrapa Clima Temperado. Francisco Orlandi Neto / Embrapa Clima Temperado / Divulgação

A Abertura Oficial da Colheita do Arroz e Grãos em Terras Baixas começa nesta terça-feira (24), em Capão do Leão. O evento será realizado até quarta-feira (26), na Estação Experimental Terras Baixas da Embrapa Clima Temperado.

A programação é realizada pela Federação das Associações de Arrozeiros do Rio Grande do Sul (Federarroz), com participação da Embrapa e do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar). O painel inaugural do evento, com representantes das instituições participantes, está marcado para as 10h, no Auditório Frederico Costa.

Para a edição de 2026, a organização projeta crescimento no número de participantes, superando as 20 mil pessoas registradas em 2025. Ao todo, o evento contará com 230 expositores e 20 espaços voltados à agricultura familiar.

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Ato da Abertura Oficial da Colheita ocorre na quinta-feira (26), às 16h, com a cerimônia. Na mesma data será assinado um documento prorrogando por mais dez anos a realização do evento na unidade de Capão do Leão.

Lançamento de arroz preto

A programação do dia 26 de fevereiro inclui o lançamento da primeira cultivar de arroz preto desenvolvida pela Embrapa para o mercado gastronômico. A variedade, denominada BRS AS707, apresenta coloração preta intensa e propriedades antioxidantes.

A nova cultivar será inserida no mercado como estratégia para diversificar a produção e ampliar a rentabilidade do produtor rural. A apresentação será conduzida pelo pesquisador José Manoel Colombari, com amostras expostas nas vitrines tecnológicas da feira.



