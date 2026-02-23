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Abertura da Colheita do Arroz começa nesta terça-feira com expectativa de 20 mil visitantes

Evento projeta público superior a 20 mil pessoas e terá lançamento da primeira cultivar de arroz preto da Embrapa

Gabriel Veríssimo

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