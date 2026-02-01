"A experiência é única": como terreiros se preparam para festa de Iemanjá no Cassino

A Praia do Cassino deve receber cerca de 180 mil pessoas até a próxima segunda-feira (2), em razão da 51ª edição da Festa em Louvor à Iemanjá, considerada a maior celebração afro umbandista Região Sul do país.

Na sexta-feira (30), cerca de 30 terreiros de diferentes cidades do Estado iniciaram a montagem de suas tendas no Campo do Praião, bem próximo à imagem da orixá. A festa é organizada pela União Rio-grandina de Cultos Umbandistas Afro-brasileiros Mãe Iemanjá (Urumi), em parceria com a prefeitura do Rio Grande.

Participante da celebração há mais de três décadas, o pai de santo Miguel de Almeida, de Bagé, destaca a importância do evento para os praticantes da religião.

— Estou aqui todos os anos, há mais de 30 anos. Comigo estão na base de 50 pessoas. Nós passamos o ano inteiro trabalhando em prol da festa de mãe Iemanjá que, para mim, é indispensável. A experiência é única — comenta.

Pai de Santo do Templo Oxaguian e Ogum Sete Espadas, de Bagé, integra o evento há trinta anos. Divulgação / Arquivo Pessoal



Muitos fiéis também participam da festa pela primeira vez. É o caso de Mari Rodrigues Aquino, de Santana do Livramento, que destaca a emoção de vivenciar a celebração no Litoral Sul.

Mari e os amigos, de Santana do Livramento, estão acampando no Campo do Praião. Laura Cosme / Grupo RBS



— É a primeira vez que eu venho para a festa, já tinha vindo ao Cassino, mas participar da procissão e acampar aqui é a primeira vez. Vamos ficar aqui até domingo e sei que vai ser muito emocionante — afirma.

A fé foi o principal motivo que levou Mari a viajar até Rio Grande.

— A fé nos une, o amor pela mãe Iemanjá. Estão chegando mais carros de Santana do Livramento também, com os nossos amigos. Vamos ficar aqui, juntos — relata.

Festa movimenta o comércio local

Além do aspecto religioso e cultural, a Festa de Iemanjá também impulsiona a economia local, especialmente para comerciantes e artesãos que aproveitam o grande fluxo de visitantes.

Rio-grandinos: a família Trindade aproveita o período da festa para impulsionar as vendas de artesanatos. Laura Cosme / Grupo RBS

Expondo há três anos no evento, o ateliê Afro Carla Trindade observa aumento significativo nas vendas durante o período da festa.

— Tem muito movimento. Principalmente, os turistas, que vêm de outras cidades e procuram coisas religiosas, turbantes, roupas, imagens. Às vezes, nas cidades deles, não tem. Aqui em Rio Grande a gente tem um mercado bem mais forte disso. Às vezes, até das pessoas da cidade que não nos conhecem acabam conhecendo aqui — conta Tiago Trindade, expositor.

Confira a programação de domingo e segunda-feira:

1º de fevereiro de 2026 – Domingo

9h – Ornamentação do Monumento à Mãe Iemanjá.

– Ornamentação do Monumento à Mãe Iemanjá. 14h – Palestra na Tenda Santa Catarina.

– Palestra na Tenda Santa Catarina. 16h – Palestra: Assunto Acolhimento na Umbanda, com a Psicopedagoga Bárbara da Silva Alves.

– Palestra: Assunto Acolhimento na Umbanda, com a Psicopedagoga Bárbara da Silva Alves. 17h – Educação Ambiental, com Janaina da Fonseca, Gestora e Perita Ambiental.

– Educação Ambiental, com Janaina da Fonseca, Gestora e Perita Ambiental. 20h30min – Concentração dos Terreiros de Umbanda de Matriz Africana na Avenida Rio Grande, em frente ao Hotel Atlântico, para a Caminhada da Fé.

– Concentração dos Terreiros de Umbanda de Matriz Africana na Avenida Rio Grande, em frente ao Hotel Atlântico, para a Caminhada da Fé. 21h – Início da Caminhada da Fé em direção ao Monumento à Mãe Iemanjá – procissão organizada e conduzida pelo Centro Espírita de Umbanda Jurema da Marola.

– Início da Caminhada da Fé em direção ao Monumento à Mãe Iemanjá – procissão organizada e conduzida pelo Centro Espírita de Umbanda Jurema da Marola. 22h30min – O Orador Oficial da URUMI conduzirá a solenidade de abertura e dará início à 51ª Festa em louvor à Mãe Iemanjá, com fala de autoridades religiosas.

– O Orador Oficial da URUMI conduzirá a solenidade de abertura e dará início à 51ª Festa em louvor à Mãe Iemanjá, com fala de autoridades religiosas. 23h30min – Apresentações artísticas culturais. Grupo Artístico Kimbara Angola Clara.

– Apresentações artísticas culturais. Grupo Artístico Kimbara Angola Clara. 00h – Entrega de flores à Iemanjá pela Presidenta da URUMI, Mãe Maria D’Oyá, e a Prefeita Municipal.

– Entrega de flores à Iemanjá pela Presidenta da URUMI, Mãe Maria D’Oyá, e a Prefeita Municipal. 00h30 – Encerramento da cerimônia oficial e abertura dos trabalhos ritualísticos em louvor à Mãe Iemanjá.

2 de fevereiro

8h – Gira de Umbanda na beira da praia, com a entrega do barquinho ecológico e encerramento das festividades.





