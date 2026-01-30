Transporte coletivo terá ampliação de horários para Festa de Iemanjá no Cassino

O trajeto Cassino–Centro terá ônibus operando durante toda a madrugada de domingo. Rebecca Mistura / Agencia RBS

O transporte coletivo de Rio Grande terá ampliação nos horários das linhas que seguem em direção ao Balneário Cassino devido à Festa de Iemanjá, durante o domingo (1º) e a segunda-feira (2).

No sentido Centro–Cassino, os ônibus operarão até 1h da madrugada de segunda, com saída da Estação Tamandaré. Já no trajeto Cassino–Centro, o atendimento será mantido durante toda a madrugada. A medida também irá valer para o transporte seletivo.

Alterações nas paradas de ônibus

Entre às 22h do dia 1º e às 5h40min de segunda-feira, os pontos de embarque e desembarque localizados entre a Estação Cassino e a Avenida Rio Grande serão temporariamente desativados, concentrando toda a operação no ponto da Sociedade Amigos do Cassino (SAC).

Ainda segundo a prefeitura, o passeio público contará com sinalização provisória indicando as linhas, facilitando a organização e a formação de filas.

O Núcleo de Transportes reforça que mantém diariamente, das 7h às 20h, um canal de atendimento direto ao usuário pelo Ramal 156 e pelo WhatsApp (53) 3233-8456.