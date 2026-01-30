Fepam libera banho em todos os pontos do Laranjal, em Pelotas

Na semana passada, área próxima ao trapiche era a única classificada como imprópria. Ígor Islabão / Grupo RBS

O oitavo Boletim de Balneabilidade da Fundação Estadual de Proteção Ambiental (Fepam), divulgado nesta sexta-feira (30), traz uma boa notícia para os moradores de Pelotas e da Região Sul. Pela primeira vez nesta temporada, todos os pontos da Praia do Laranjal estão próprios para banho.

Na semana passada, o trecho próximo ao trapiche era o único classificado como impróprio.

Atualmente, na Zona Sul, apenas o Balneário do Rio Camaquã, em Cristal, e o Balneário Municipal Klérfim Cardoso, no Rio Piratini, seguem sem condições adequadas para os banhistas.

Em todo o Rio Grande do Sul, dos 96 pontos analisados, apenas três estão classificados como impróprios.

A avaliação considera a presença da bactéria Escherichia coli, conforme critérios estabelecidos pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama). Um ponto é considerado impróprio quando duas de cinco amostras apresentam mais de 800 unidades da bactéria, ou quando a última coleta supera 2 mil unidades.





