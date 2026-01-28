Rio Grande recebe segundo cruzeiro de luxo da temporada em 30 de janeiro

Rio Grande receberá, na próxima sexta-feira (30), o segundo cruzeiro de luxo da temporada 2025/2026: o Oceania Vista, que está realizando uma viagem de volta ao mundo, com 180 dias de duração. A última parada em território brasileiro será em Rio Grande.
O navio trará à cidade cerca de 1.700 pessoas, entre turistas e equipe operacional. Parte dos visitantes deverá participar de city tours guiados e bilíngues pelos principais pontos turísticos.
A recepção aos turistas contará com estrutura de apoio no entorno do cais, incluindo feira de artesanato local, ponto de informações turísticas e apresentações culturais.
Segundo a prefeitura de Rio Grande, até o final da temporada, em fevereiro, cerca de três mil turistas estrangeiros devem passar pela cidade através de cruzeiros.
O marco da nova temporada ocorreu em 24 de dezembro, com a atracação do transatlântico Seven Seas Splendor, operado pela Regent Seven Seas Cruises.
Na ocasião, passageiros europeus, norte-americanos e brasileiros circularam pela cidade ao longo do dia, em roteiros que incluíram o Centro Histórico, o Museu Oceanográfico, a Catedral de São Pedro e a Praça Xavier Ferreira.
Segundo a Portos RS, os cruzeiros de luxo optam por Rio Grande por seu porte menor, que permite operar na cidade sem a necessidade de calado profundo, diferentemente dos grandes transatlânticos que percorrem a costa brasileira e raramente incluem Rio Grande na rota.
