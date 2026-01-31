Celebração por Nossa Senhora dos Navegantes reunirá fiéis na Lagoa dos Patos

Realizado anualmente desde 1811, evento é fruto de uma tradição luso-brasileira herdada de açorianos que ocuparam o território em meados do século 18. Divulgação / Prefeitura de São José do Norte

A tradicional procissão aquaviária de Nossa Senhora dos Navegantes pela Lagoa dos Patos chega à sua 215ª edição na próxima segunda-feira (2). A procissão terá partida às 14h30min, do píer de São José do Norte.

Considerada a mais antiga do Estado, realizada anualmente desde 1811 entre São José do Norte e Rio Grande, o evento é fruto de uma tradição luso-brasileira herdada de açorianos que ocuparam o território em meados do século 18.

Neste ano, a celebração religiosa deve reunir cerca de 255 fiéis e tem como lema "Com Nossa Senhora dos Navegantes, Ele veio morar entre nós".

Segundo o pároco da Igreja Matriz de São José, Luiz Fernando Silva da Matta, o cortejo ocorrerá em três embarcações, que conduzirão as imagens de Nossa Senhora dos Navegantes, São Pedro e São José.

Durante o percurso, os barcos seguirão em direção ao cais de Rio Grande, onde também é esperada a presença de fiéis acompanhando a procissão.

Em seguida, as embarcações retornam a São José do Norte, dando continuidade à programação religiosa do dia.

— O número de pessoas nas embarcações depende da vistoria da Capitania dos Portos — explica o pároco.

Ainda conforme a diocese, o número de 255 fiéis leva em consideração somente as embarcações oficiais da igreja, uma vez que há um público maior de botes individuais que acompanham o cortejo.

— Sabemos que a cidade recebe milhares de fiéis ao longo do dia, o que movimenta não só o aspecto religioso, mas também o social, cultural e econômico do município. É uma celebração que atravessa gerações, com famílias que participam há décadas e mantêm viva essa devoção — comenta Fabricio Lemos, coordenador de Cultura de São José do Norte.

Em nota, a Capitania dos Portos afirmou que não restringe a participação de nenhuma embarcação na procissão aquaviária, desde que todas cumpram as normas estabelecidas pela Autoridade Marítima, como respeitar a capacidade máxima, possuir equipamentos de segurança e documentação em dia.

Além da procissão aquaviária, também está prevista a procissão por terra, às 18h30, com saída da Igreja Matriz.

Confira a programação na íntegra:

02/02 - Missa da Luz - 7h30, Igreja Matriz

02/02 - Missa Festiva, 10h30, Igreja Matriz

02/02 - Missa de Louvor, 16h, Igreja Matriz

02/02 - Procissão Marítima - 14h30

02/02 - Procissão Terrestre - 18h30, com saída Igreja Matriz





