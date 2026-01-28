Previsão de mau tempo adia a Festa do Peixe no Cassino

Evento tradicional de verão em Rio Grande ainda não tem nova data definida. Felipe Backes / Agencia RBS

A Festa do Peixe, prevista para ocorrer entre os dias 30 de janeiro e 2 de fevereiro no Balneário Cassino, foi adiada em razão da previsão de condições climáticas adversas para os próximos dias. A informação foi confirmada pela Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Rio Grande e São José do Norte, responsável pela organização do evento.

Segundo a entidade, a decisão levou em conta a segurança das equipes de montagem, expositores, artistas e do público, além da necessidade de preservar a qualidade da estrutura e da programação.

— A nossa avaliação é de que a mudança de data é a alternativa mais adequada para garantir um evento à altura da tradição e da expectativa da comunidade — disse a nota emitida pela entidade.

A montagem da estrutura estava prevista para iniciar na quinta-feira (29). Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), as pancadas de chuva no município devem começar no mesmo dia, mas ficando mais intensas de sexta (30) a domingo (1º).

Uma nova data para a realização do evento ainda não foi definida. Nos próximos dias, a CDL irá se reunir com a prefeitura do Rio Grande, apoiadora da iniciativa, e com o gabinete do deputado estadual Halley Lino, responsável pela destinação de emenda parlamentar para o evento, para definir quando acontecerá a festa.

Festa do Peixe

Apesar da mudança de data, a programação do evento deve ser semelhante. A estrutura será montada na Praça Dídio Duhá, no Balneário Cassino. Inicialmente a expectativa era que aproximadamente 20 mil pessoas acompanhassem a festa — número que pode mudar, já que a festa ocorreria no mesmo final de semana das festas em celebração à Iemanjá, que concentra grande público no balneário.

A CDL garantiu que o destaque da programação segue sendo a tradicional anchova assada, que será comercializada por R$ 40 acompanhada de pão e vinagrete. Além disso, outros dez restaurantes participarão com pontos de venda no local. A festa também contará com 15 expositores de artesanato

— Provavelmente vamos ter que trocar alguns expositores, tendo em vista a troca do período. Mas devemos manter a quantidade — garantiu a assessoria de imprensa da Festa do Peixe.



