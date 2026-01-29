Orelhões desaparecem da paisagem urbana no Sul do Estado

Aparelho na Avenida Bento Gonçalves está quebrado e inativo. Ígor Islabão / Grupo RBS

A cena de pessoas em filas ou protegidas pelas cúpulas de fibra de vidro para fazer uma ligação ficou definitivamente no passado. Neste mês de janeiro, o processo de desativação dos telefones de uso público ganhou força no Brasil. A mudança ocorre porque, em 2026, as empresas de telefonia fixa deixam de ter a obrigação legal de manter os aparelhos em funcionamento.

Em Pelotas, a reportagem de GZH percorreu pontos tradicionais e encontrou apenas duas unidades inoperantes na Avenida Bento Gonçalves e na Cohab Fragata. De acordo com dados da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), o município, assim como Rio Grande, já não possui aparelhos disponíveis para o público.

Embora o desligamento seja a regra, cerca de nove mil orelhões devem resistir até 2028 em todo o país. São casos excepcionais em localidades onde a cobertura de sinal de celular é instável ou inexistente.

Atualmente, apenas 12 unidades possuem liberação para funcionar ou estão sob manutenção na Zona Sul do Estado.

Onde eles ainda estão (Zona Sul):

São José do Norte: 5 unidades (3 ativas e 2 em manutenção)

5 unidades (3 ativas e 2 em manutenção) Canguçu: 3 unidades (1 ativa)

3 unidades (1 ativa) Cerrito: 2 unidades (1 ativa)

2 unidades (1 ativa) Santa Vitória do Palmar: 2 unidades (em manutenção)

2 unidades (em manutenção) Capão do Leão e São Lourenço do Sul: 1 unidade cada

No Rio Grande do Sul, restam 155 telefones obrigatórios, mas apenas 59 permanecem ativos.

Memórias de uma vizinhança conectada

Para além dos números, o orelhão faz parte do patrimônio afetivo dos brasileiros. Antes da popularização dos celulares, o "telefone da esquina" era o ponto de encontro de notícias urgentes e segredos compartilhados.

Doralina dos Santos Silva de Moraes, 71 anos, lembra com precisão da rotina em frente à sua residência.

– Eu tinha um orelhão justamente na janela da frente da minha casa. Algumas pessoas iam lá para namorar. Eu acabava escutando tudo o que falavam. Foi uma coisa que nos ajudou muito, porque na época a gente não tinha celular – afirma.

Fim da linha