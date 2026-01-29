Operação apreende 700 quilos de alimentos impróprios para  consumo no Balneário Cassino

Na tarde desta quinta-feira (29), 700 quilos de alimentos impróprios para o consumo, entre carne, cucas, pães, laticínios e garrafas de álcool foram apreendidos em três estabelecimentos comerciais do Balneário Cassino.
Ao todo, quatro locais foram fiscalizados, sendo que apenas um não apresentou irregularidades. Segundo o Ministério Público, todo o material apreendido foi descartado.
As principais irregularidades encontradas pelos agentes foram itens sem inspeção ou sem rotulagem, o armazenamento em temperatura inadequada e a oferta de produtos com o prazo de validade vencido, especialmente insumos destinados à panificação.
A ação faz parte de uma força-tarefa do do Programa Segurança dos Alimentos Ministério Público e contou com o apoio da Patrulha Ambiental da Brigada Militar (Patram) e da Delegacia do Consumidor.