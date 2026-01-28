Nova ambulancha reduz tempo de travessia e reforça atendimento médico em São José do Norte

Veículo demora cerca de 10 minutos para realizar transporte de pacientes até Rio Grande. Thainá Martins / RBS TV

A travessia entre São José do Norte e Rio Grande, pela Lagoa dos Patos, passou a contar com um reforço no atendimento de saúde. O município colocou em operação uma nova ambulancha, destinada ao transporte de pacientes em situações de urgência e emergência.

A embarcação foi entregue em 13 de janeiro e entrou oficialmente em operação na noite do dia 22, às 19h45min. Desde então, já realizou cerca de 17 viagens entre os dois municípios. O serviço funciona em regime 24 horas.

Sem maternidade e sem hospital de alta complexidade, São José do Norte depende diretamente da rede hospitalar de Rio Grande. Por via terrestre, o hospital de referência mais próximo fica a mais de 200 quilômetros. Pela água, a nova ambulancha reduz significativamente o tempo de deslocamento: enquanto uma lancha comum leva cerca de 30 minutos, a embarcação adaptada faz a travessia em aproximadamente 10 minutos.

A diarista Maria de Fátima Guimarães Bulamarque relata as dificuldades enfrentadas por moradores que precisam buscar atendimento fora da cidade.

— A gente precisa, ainda mais que aqui mesmo no (São José do) Norte não tem maternidade aqui no hospital. Eu tenho a minha filha mesmo. Quando ela teve a menina, hoje está com oito anos, foi uma batalha. Chegamos ali, não tinha como atender — recorda.

Para a florista Rosa Maria Carrenho, o serviço traz mais segurança à população.

— É muito importante para nossa cidade, para todos os moradores aqui, que necessitam de um trabalho aperfeiçoado — argumenta.

Atualmente, o município conta com apenas uma ambulancha em operação, já que a outra embarcação está em manutenção. Mensalmente, o serviço realiza cerca de 130 viagens, entre atendimentos de urgência e o transporte de pacientes que não têm condições de utilizar a travessia convencional.

A nova ambulancha foi adquirida por meio de processo licitatório, aberto no ano passado, ao custo de R$ 1,75 milhão. O secretário de Saúde de São José do Norte, Lucas Oliveira Penteado, destaca a importância do reforço na frota.

— Aquelas pessoas que são atendidas em São José do Norte e precisam de uma maior complexidade vão ser transportadas para outros hospitais, podem ser transportadas nela. Então, essa aquisição a gente fez justamente nesse sentido, para reforçar a qualificação do serviço de urgência e emergência — justifica.

Projetada para funcionar como uma ambulância fluvial, a embarcação possui duas macas, 12 assentos, banheiro, espaço para acompanhante, setores internos separados e equipamentos que permitem o atendimento contínuo durante toda a travessia, funcionando como uma UTI móvel.

O serviço também atende pacientes eletivos, como aqueles que realizam tratamento contínuo em Rio Grande.

— Aquelas pessoas que vão a Rio Grande e que estão muito debilitadas para usar travessia comum, como por exemplo o tratamento de oncologia e hemodiálise — explica.

O serviço de ambulância aquática em São José do Norte é o único desse modelo em operação no Rio Grande do Sul. O mestre de navegação Gervásio da Silva Solano, que atua há 13 anos na função, lembra das dificuldades enfrentadas antes da existência da ambulancha.

— Eu me lembro quando era guri, a gente morava aqui em 1963. A minha avó mesmo, cansada do pessoal ter que alugar bote para levar as pessoas, era triste. Tinha que estar correndo atrás de alguém para poder levar, arrumar um bote que levasse, tapar com lona e levar. A partir do momento que passou a ter a lanchinha, melhorou — recorda.



