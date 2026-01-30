Geral

Cruzeiro marítimo
Notícia

Navio de luxo Oceania Vista faz escala em Rio Grande

Com 1,7 mil visitantes, roteiro inclui city tours, feira de artesanato e programação cultural no entorno do cais

Joanna Manhago

Thaina Martins

