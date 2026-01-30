Navio de luxo Oceania Vista faz escala em Rio Grande

Embarcação deve permanecer no local até a desta sexta-feira (30). Thaina Martins/RBS TV

Atracou no porto de Rio Grande nesta sexta-feira (30) o segundo navio de luxo da temporada de cruzeiros 2025/2026. O Oceania Vista, considerado o maior da atual temporada, chegou durante a madrugada e trouxe cerca de 1,7 mil pessoas, entre passageiros e tripulantes. O desembarque aconteceu por volta das 7h30.

A embarcação saiu de Porto Belo, em Santa Catarina, visita Rio Grande nesta sexta-feira, depois segue viagem para Punta del Este e Montevideo, no Uruguai e, posteriormente, retorna para o Brasil. Os passageiros e tripulantes são de diversos países - alguns exemplos de nacionalidades embarcadas são de norte-americanos, portugueses, ingleses e brasileiros.

O navio permanecerá na cidade até o meio da tarde de hoje. A escala em Rio Grande é a última parada do cruzeiro em território brasileiro dentro de uma viagem com duração de 180 dias que integra um itinerário internacional operado pela Oceania Cruises.

Leia Mais Rio Grande recebe segundo cruzeiro de luxo da temporada em 30 de janeiro

Parte dos visitantes participa de city tours guiados e bilíngues por pontos turísticos da cidade, como o Centro Histórico, museus e espaços culturais. A recepção aos turistas contou com feira de artesanato, ponto de informações turísticas e apresentações culturais no entorno do cais, promovendo contato direto com a identidade regional.

Segundo a prefeitura, a passagem do navio também deve gerar impacto econômico no comércio, na gastronomia e nos serviços, principalmente na região central. A expectativa do Executivo municipal é que, até o final da temporada, em fevereiro, cerca de três mil turistas estrangeiros passem por Rio Grande por meio de cruzeiros marítimos.

Turismo

A temporada foi aberta em 24 de dezembro, com a chegada do transatlântico Seven Seas Splendor, que trouxe aproximadamente 1,3 mil pessoas à cidade. Na ocasião, turistas europeus, norte-americanos e brasileiros circularam pelo município ao longo do dia, com roteiros turísticos e atividades culturais.

Leia Mais Temporada de cruzeiros em Rio Grande deve receber até 3 mil turistas

De acordo com a Portos RS, navios de luxo de menor porte têm optado por incluir Rio Grande nas rotas por conta da infraestrutura disponível e do calado adequado, diferentemente de grandes transatlânticos que costumam operar apenas em capitais portuárias.



