Marinha fiscaliza 178 embarcações de pequeno porte na Lagoa dos Patos e na Lagoa Mirim

A operação seguirá até o dia 11 de março, com foco na orientação e prevenção aos condutores. Laura Cosme / Grupo RBS

Desde o dia 17 de dezembro, 178 embarcações de pequeno porte, como lanchas e moto aquáticas, foram fiscalizadas na Lagoa dos Patos e na Lagoa Mirim, por meio da operação Navegue Seguro, da Marinha do Brasil.

Os dados foram apresentados na tarde desta quarta-feira (28), durante uma simulação da Marinha do Brasil para demonstrar como a fiscalização é realizada. A operação seguirá até o dia 11 de março, com foco na orientação e prevenção aos condutores.

Na região sul, a operação compreende as cidades de Rio Grande, Pelotas, São José do Norte, São Lourenço do Sul, Santa Vitória do Palmar, Jaguarão, Camaquã e Arambaré.

Segundo a Capitania dos Portos, das 178 abordagens, 37 embarcações foram inspecionadas, 12 notificadas e quatro apreendidas, entre todos os 57 municípios.

Das quatro embarcações apreendidas, três foram em Rio Grande e uma em São José do Norte. Os casos de apreensões ocorrem quando as embarcações cometem infrações.

— A nossa prioridade é conscientizar passageiros e tripulantes sobre a importância da segurança da navegação, a importância de um colete, de estar devidamente o condutor habilitado e com a embarcação com documentação em dia — comenta o comandante Gutemberg da Silva Ferreira, Capitão de Mar e Guerra dos Portos do Rio Grande do Sul.

Os acidentes registrados na região, segundo a Capitania, continuam tendo como principal causa a ausência do uso do colete salva-vidas.

— Infelizmente, é recorrente alguns pequenos acidentes. Quando acontecem, basicamente estão focados na falta do uso do colete salva-vidas — complementa o comandante.

Pelotas e Rio Grande são áreas com maior incidência

As áreas com maior incidência de irregularidades incluem Arroio Pelotas, Canal São Gonçalo, Barro Duro e a Praia da Capilha e Rio Grande, na Lagoa dos Patos, especialmente devido ao uso de motos aquáticas e botes na Lagoa Mirim. Pelotas se mantém como o polo com maior número de abordagens, totalizando 123 desde dezembro.

— Deslocamos uma equipe para Pelotas todos os finais de semana, porque é nossa área com maior incidência, principalmente, no entorno do Arroio Pelotas e do Canal São Gonçalo — afirma Gutemberg.

Durante as inspeções, são utilizadas lanchas de alto desempenho, denominadas de DGS. A primeira unidade começou a operar em junho de 2025, após testes realizados no Rio de Janeiro.

A segunda embarcação entrou em operação em novembro do mesmo ano, sendo uma destinada à região de Taquari, em homenagem, e outra ao município de Camaquã.

Cada embarcação utilizada nas ações de fiscalização opera, em média, com quatro militares, entre patrão, auxiliar e dois inspetores navais.

Segundo a Capitania, essa composição permite uma fiscalização eficiente, sem comprometer o caráter educativo da operação.

Confira quais práticas são consideradas infrações:

Ausência de habilitação dos condutores;

Documentação da embarcação vencida ou incompleta;

Falta de equipamentos de segurança obrigatórios (coletes salva-vidas, boias, extintores);

Superlotação e condições inadequadas de navegabilidade.

A fiscalização também está sendo intensificada contra o consumo de bebidas alcoólicas por condutores, com o uso de etilômetros para coibir essa prática.

Confira as orientações da Marinha: