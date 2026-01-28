Geral

Operação Navegue Seguro
Notícia

Marinha fiscaliza 178 embarcações de pequeno porte na Lagoa dos Patos e na Lagoa Mirim

Desde dezembro, 12 embarcações foram notificadas e quatro apreendidas durante inspeções da Capitania dos Portos

Laura Cosme

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS