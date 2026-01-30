Impactos do acordo de livre comércio na cadeia produtiva brasileira

Por Marcelo Dutra da Silva, ecólogo, doutor em Ciências e professor da Furg

O acordo de livre comércio entre o Mercosul e a União Europeia está muito próximo de um desfecho, mais de 26 anos depois. São décadas de um sinuoso caminho diplomático, marcado por avanços, retrocessos, resistências políticas, disputas comerciais e pressões ambientais. Poucos tratados sintetizam com tanta clareza os dilemas contemporâneos do comércio internacional: como ampliar mercados, garantir competitividade, proteger empregos e, ao mesmo tempo, atender às exigências crescentes de sustentabilidade, governança e responsabilidade social.

As negociações tiveram início ainda nos anos 1990, impulsionadas pela percepção de que a integração econômica entre dois grandes blocos regionais poderia gerar ganhos mútuos — o que não demorou a se mostrar verdadeiro. Desde então, o processo atravessou diferentes governos, crises econômicas, transformações geopolíticas e profundas mudanças na agenda ambiental. Em vários momentos, o acordo pareceu prestes a ser concluído, mas acabou barrado por divergências em torno da agricultura, dos subsídios praticados no bloco europeu, das barreiras sanitárias e das questões ambientais.

O debate ambiental, embora legítimo, passou a ocupar papel central e, não raro, foi instrumentalizado em contextos políticos internos da Europa. Questões como desmatamento, emissões de carbono, rastreabilidade e proteção da biodiversidade tornaram-se condicionantes decisivas. Ao mesmo tempo, crises sucessivas — climática, energética, alimentar, sanitária e geopolítica — evidenciaram a fragilidade das cadeias globais de suprimentos e recolocaram no centro da agenda internacional a segurança alimentar, a transição energética e a estabilidade dos fluxos comerciais. É nesse novo cenário que o acordo ressurge como instrumento estratégico de reorganização econômica e de cooperação entre regiões complementares.

Para o Brasil, trata-se de uma oportunidade histórica, mas também de um desafio estrutural. A abertura preferencial do mercado europeu, com mais de 450 milhões de consumidores e elevado poder aquisitivo, amplia significativamente as possibilidades de exportação do agronegócio e da indústria brasileira. Carnes, grãos, açúcar, café, frutas, sucos, etanol, biocombustíveis, alimentos processados e uma ampla gama de produtos industriais passam a disputar espaço em um dos mercados mais exigentes do mundo.

Esse acesso, contudo, não se dará em bases tradicionais. O acordo impõe uma profunda transformação nos padrões produtivos, regulatórios e de governança. Exige rastreabilidade, controle ambiental, redução de emissões, respeito aos direitos trabalhistas, transparência nas relações comerciais e solidez institucional. Em outras palavras, empurra o Brasil para uma nova fronteira de competitividade, na qual eficiência econômica e sustentabilidade deixam de ser dimensões concorrentes e passam a ser indissociáveis.

No agronegócio, os impactos esperados são particularmente relevantes. A incorporação sistemática das boas práticas ESG — sigla em inglês para Environmental, Social and Governance — tende a promover uma profunda modernização das cadeias produtivas: agricultura de baixo carbono, integração lavoura-pecuária-floresta, bioinsumos, uso eficiente da água, energia renovável, rastreabilidade, certificações, controle rigoroso da origem da matéria-prima e tecnologia. Tudo aquilo que antes era visto como diferencial no campo passa a constituir requisito básico de acesso a esse novo mercado que se abre.

De outra parte, se, por um lado, o acordo impõe desafios consideráveis para pequenos e médios produtores, por outro abre oportunidades concretas de agregação de valor, acesso a mercados premium, redução de riscos operacionais e fortalecimento da reputação internacional do agro brasileiro. Ao contrário do discurso simplista que opõe produtividade e sustentabilidade, o acordo reforça a percepção de que o futuro da produção de alimentos está fortemente alinhado à inovação tecnológica, à eficiência dos processos e à responsabilidade social, com proteção do meio ambiente.

Na indústria, os efeitos são igualmente profundos. A maior integração com o mercado europeu pressiona por ganhos expressivos de produtividade, eficiência energética, descarbonização dos processos, economia circular, inovação e qualidade regulatória. Setores intensivos em energia, materiais e logística precisarão acelerar sua transição para modelos de produção mais limpos, digitais e eficientes. Em contrapartida, abrem-se oportunidades relevantes na agroindústria, na bioeconomia, nos bioprodutos, na química verde, nos fertilizantes de baixo impacto ambiental, nos equipamentos agrícolas de precisão e nas tecnologias voltadas à sustentabilidade.

O acordo estimula uma reorganização estrutural da economia brasileira, favorecendo a inserção em cadeias globais de valor mais sofisticadas e menos dependentes da exportação primária. Trata-se de uma mudança de paradigma: sair da lógica do volume e do baixo custo para competir em qualidade, valor agregado, sustentabilidade e inovação. Evidentemente, ao abrir seu mercado aos produtos europeus, o Brasil se expõe a uma concorrência altamente qualificada, marcada por elevados padrões tecnológicos, ambientais e regulatórios. Isso exige do setor produtivo nacional um salto de competitividade sem precedentes, o que significa que permanecer em modelos produtivos tradicionais, com baixa eficiência logística, elevado custo sistêmico e fragilidade institucional, não será mais uma opção viável.

Por outro lado, essa pressão competitiva pode atuar como um poderoso vetor de modernização. Ao impor padrões mais elevados, o acordo induz investimentos em infraestrutura, inovação, governança, capacitação profissional e eficiência sistêmica. Estimula políticas públicas mais coordenadas, a melhoria do ambiente regulatório e o fortalecimento institucional. Cria, assim, as condições necessárias para a transformação estrutural do modelo de desenvolvimento brasileiro — processo que, naturalmente, não se dará sem tensões, pois setores menos competitivos enfrentarão grandes dificuldades de adaptação e precisarão de apoio. Políticas públicas de transição, crédito verde, assistência técnica, extensão rural e capacitação serão essenciais para que os benefícios do acordo sejam amplamente distribuídos, sem aprofundar desigualdades, sobretudo entre pequenos produtores que, sem suporte, dificilmente conseguirão sobreviver à realidade competitiva desse novo mercado, apesar das oportunidades existentes.

Ainda assim, o risco da inércia é elevado. Em um mundo cada vez mais orientado por critérios de responsabilidade socioambiental e boas práticas de governança, permanecer à margem dos grandes acordos comerciais significa aceitar uma posição periférica, sujeita à volatilidade, a restrições comerciais e à perda progressiva de competitividade. Por isso, para que este acordo de livre comércio dê certo e, de fato, reposicione a economia do país, é fundamental que os pequenos produtores do campo e da indústria sejam integrados desde o princípio. A grande parte parte em vantagem, mas não seguirá sozinha. A nova ordem da integração multilateral exige a construção de fortes laços comerciais internos, ao longo das cadeias produtivas de cada região e de cada país pertencente aos blocos em acordo.