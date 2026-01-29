Feovelha deve movimentar R$ 2,5 milhões; evento segue até domingo

Mais de 1.500 animais estão inscritos nos remates. Reprodução / RBS TV

A 42ª Feira e Festa Estadual da Ovelha (Feovelha) começou na quarta-feira (28) e segue até o dia 1º de fevereiro, no Parque Charrua, em Pinheiro Machado. A expectativa da organização é de que o evento movimente cerca de R$ 2,5 milhões e receba mais de 50 mil visitantes ao longo dos quatro dias.

Promovida pelo Sindicato Rural de Pinheiro Machado, a Feovelha reúne negócios, cultura e entretenimento. Mais de 1,5 mil animais estão inscritos nos remates, sendo aproximadamente 250 destinados aos julgamentos. Os demais serão comercializados durante a feira.

Além da programação voltada ao setor agropecuário, o evento conta com atrações musicais diárias, sempre a partir das 20h. Nesta quinta-feira (29), os grupos Quarteto Fronteira e Virou Maniah sobem ao palco do evento.