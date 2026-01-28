“Eu perdi tudo, mas o que mais me dói é a minha gatinha”, diz idoso após incêndio em Pelotas

Idoso planeja aproveitar uma parte do terreno para erguer um novo abrigo. Igor Islabão / Grupo RBS

O que era para ser uma tarefa comum terminou em tragédia para o aposentado Jove de Oliveira, de 76 anos. Na tarde desta terça-feira (27), um incêndio destruiu completamente sua residência na Rua Monsenhor Queiroz, no bairro Bom Jesus, em Pelotas.

Um dia depois, em meio aos escombros e ao cheiro de queimado que ainda paira no ar, a reportagem de GZH o reencontrou sentado em frente ao antigo lar. Segundo ele, o que mais castiga não é a perda dos móveis, eletrodomésticos ou documentos mas sim o destino de seu bichinho de estimação de morreu durante o incêndio.

— Eu estou triste, mas o que eu estou mais triste é pela minha gatinha. Ela era como uma filha para mim. Sentava do meu lado, ficava me olhando... aquilo me sentiu muito — lamenta com os olhos marejados.

O acidente

O fogo começou por volta das 13h30min. Incomodado com pequenas formigas que surgiam no imóvel, o idoso utilizou uma técnica improvisada: acendeu uma esponja de louça presa a um caibro de madeira para queimar os insetos. No entanto, um pedaço do material em chamas se desprendeu e caiu sob o colchão e entre as frestas da estrutura de madeira.

— Eu só vi quando o fogo já estava alto e veio no meu rosto. Saí gritando, os vizinhos vieram, mas foi tudo muito rápido. Não deu para fazer nada — recorda.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e chegou rapidamente ao local, mas a natureza mista da casa (madeira e alvenaria) facilitou a propagação das chamas e o imóvel de Jove teve perda total.

Corrente de solidariedade

Apesar de ter perdido eletrodomésticos, roupas e documentos, Jove de Oliveira diz que não está sozinho. Ele foi acolhido provisoriamente em um chalé emprestado por conhecidos e já começou a receber as primeiras doações, como uma cama.

Agora, o foco é o recomeço. Ele planeja aproveitar uma parte do terreno para erguer um novo abrigo. Para isso, precisa de ajuda:

– Se conseguir o material, eu levanto tudo de novo – projeta.

Seu Jove tem problemas nas articulações e tem dificuldades para se movimentar. Segundo vizinhos, ele já conseguiu muletas novas para se locomover melhor, já que até as muletas antigas se perderam no fogo. Falta refazer os documentos que foram perdidos no incêndio. Além dos cartões de banco para poder receber a aposentadoria.

Assim como a reportagem de GZH o encontrou nesta quarta-feira (28), o morador costuma ficar sentado em frente ao que restou de sua casa, na Rua Monsenhor Queiroz, 933.

Materiais necessários

Para começar a reconstruir a vida, Jove vai precisar de portas, madeira e materiais de construção em geral, além de móveis como fogão e geladeira, roupas, cobertores e lençóis.