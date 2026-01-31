Balneário Cassino registra crescimento da construção civil em Rio Grande

Evento segue até o próximo domingo, no Partage Shopping, das 10h às 21h30min. Divulgação / Sinduscon

A região do Balneário Cassino vive um período de forte crescimento no setor da construção civil em Rio Grande. Entre 70% e 80% dos alvarás emitidos no município estão concentrados no Cassino, impulsionados, principalmente, por lançamentos de loteamentos, condomínios fechados e novos empreendimentos residenciais.

Os dados são do Sindicato das Indústrias da Construção Civil de Rio Grande (Sinduscon), com base em levantamento da prefeitura.

— É um eixo que está em franca expansão, principalmente depois da pandemia. Temos, inclusive, diversos loteamentos sendo lançados — comenta o presidente do Sinduscon, Evandro Coradi.

É nesse contexto que ocorre o Salão Imobiliário, evento promovido pelo Sinduscon, que segue até o próximo domingo (1º), no Partage Shopping, das 10h às 21h30min.

O encontro reúne 18 empresas locais entre construtoras, incorporadoras, imobiliárias, prestadores de serviços, fornecedores e patrocinadores, com foco na apresentação de empreendimentos, troca de experiências e discussão sobre novas metodologias construtivas.

— É uma oportunidade muito boa para o público conhecer novas tecnologias e novos métodos construtivos. Teremos palestras sobre paredes de concreto, alvenaria estrutural e patologias da construção civil — complementa Coradi.

Financiamento de imóveis

O programa Minha Casa Minha Vida também tem destaque no evento. O Salão Imobiliário conta com a presença da Caixa Econômica Federal, que orienta quem deseja realizar simulações.

— Estamos realizando simulações e orientações sobre linhas de crédito, comprovação de renda e modalidades de financiamento, tanto para aquisição quanto para construção de imóveis. A pessoa pode escolher o imóvel e já sair com o financiamento aprovado diretamente na feira — explica o superintendente executivo de Habitação da Caixa, Eduardo Gonçalves.