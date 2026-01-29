Cerca de 30 mil pessoas devem caminhar do centro de Rio Grande até a estátua de Iemanjá no Cassino

Até segunda-feira, 180 mil pessoas devem visitar o Balneário Cassino Richard Furtado / Prefeitura de Rio Grande

Cerca de 30 mil pessoas devem participar da Caminhada da Fé — peregrinação de aproximadamente 17 km, do centro de Rio Grande até a estátua de Iemanjá na Praia do Cassino — entre os dias 1º e 2 de fevereiro. O número deve ser maior do que em 2025, quando cerca de 20 mil fizeram a caminhada em devoção a orixá.

Durante coletiva de imprensa na manhã desta quarta-feira (28), a prefeitura garantiu que os nove pontos de apoio na RS-734 e o ponto na BR-392 serão abastecidos sempre com frutas, água e gelo para atender aos peregrinos. Alguns pontos também contarão com fisioterapeutas.

— O caminho oficial é o da 734, mas também montamos um ponto na 392 para que a população que opte em circular por lá tenha segurança — explicou Anderson Montiel, coordenador da Defesa Civil de Rio Grande.

Conforme o secretário do Cassino, Miguel Satt, o número de peregrinos é expressivo devido ao aumento de segurança oferecido, mas também ao conforto de expor a fé.

— Os fiéis estão cada vez mais tranquilos em poder manifestar sua fé, algo que nem sempre foi acessível para pessoas devotas de religiões de matriz africana. Nós ficamos muito felizes com esse aumento e referência do Cassino para essa festa.

Segurança e orientações

A Defesa Civil divulgou uma série de orientações para que os peregrinos tenham uma caminhada segura. Algumas delas são:

Caminhar pelo lado contrário ao fluxo ou onde for orientado pelas autoridades;

Caminhar em fila indiana;

Caminhar preferencialmente durante o dia;

Usar roupas claras e/ou reflexivas;

Usar preferencialmente roupas leves e calçados confortáveis

Usar lanterna (se for fazer caminhada noturna)

Usar boné e protetor solar

Beber muita água

— Outra orientação importante é não levar animais para a caminhada. Os cães queimam as patinhas no asfalto, o que é perigoso para eles. Em caso de se deparar com cavalos ou animais de grande porte nas estradas, é importante acionar a Brigada Militar que contará com o nosso apoio — explicou o secretário dos Direitos dos Animais, Hiran Damasceno.

Maior festa do interior

A celebração no Cassino é considerada a maior da região sul. No ano passado, foram 150 mil pessoas participando das festividades, neste ano, a expectativa é que sejam 180 mil visitantes no balneário até a segunda-feira (2).

Para dar segurança, a Brigada Militar garantiu reforço no policiamento, assim como a Guarda Municipal. Os Agentes de Trânsito também estarão monitorando as vias para orientar condutores e pedestres.

A programação da 51ª Festa em Louvor à Mãe Iemanjá começa oficialmente nesta quinta-feira (28) Joanna Manhago/Grupo RBS

Programação

Neste ano, a programação da 51ª Festa em Louvor à Mãe Iemanjá, organizada pela União Rio-Grandina de Cultos Umbandistas e Afro (Urumi) começa oficialmente na quinta-feira (29). A partir desta quarta (28), cerca de 20 centros umbandistas e africanistas se instalam no Campo do Praião para iniciar as celebrações.

29 de janeiro – Quinta-feira

14h às 22h – Feira artesanal na Tenda da Urumi, com expositores da cidade

30 de janeiro – Sexta-feira

Encontro de Quimbandeiras, das 21h à 1h.

31 de janeiro – Sábado

15h – Palestra com Bábá Rafael, sobre Eyin Ibile (culto tradicional de Ifá).

– Palestra com Bábá Rafael, sobre Eyin Ibile (culto tradicional de Ifá). 16h – Palestra terapêutica e aplicação de Reiki com Vlady D’Oxum.

– Palestra terapêutica e aplicação de Reiki com Vlady D’Oxum. 17h – Palestra: Assunto Acolhimento na Umbanda, com a Psicopedagoga Bárbara da Silva Alves.

– Palestra: Assunto Acolhimento na Umbanda, com a Psicopedagoga Bárbara da Silva Alves. 20h30 – Batuque alusivo em louvor aos Orixás e, logo após, Xirê em louvor à Iemanjá com a Família Angola até às 1h.

01º de fevereiro de 2026 – Domingo

09h – Ornamentação do Monumento à Mãe Iemanjá.

14h – Palestra na Tenda Santa Catarina.

Eyin Ibile – cultura tradicional Iorubá.

Benzeção e Banho de Cheiro, com Mãe Maria D’Jurema da Marola e autoridades religiosas.

16h – Palestra: Assunto Acolhimento na Umbanda, com a Psicopedagoga Bárbara da Silva Alves.

– Palestra: Assunto Acolhimento na Umbanda, com a Psicopedagoga Bárbara da Silva Alves. 17h – Educação Ambiental, com Janaina da Fonseca, Gestora e Perita Ambiental.

– Educação Ambiental, com Janaina da Fonseca, Gestora e Perita Ambiental. 20h30 – Concentração dos Terreiros de Umbanda de Matriz Africana na Avenida Rio Grande, em frente ao Hotel Atlântico, para a Caminhada da Fé.

– Concentração dos Terreiros de Umbanda de Matriz Africana na Avenida Rio Grande, em frente ao Hotel Atlântico, para a Caminhada da Fé. 21h – Início da Caminhada da Fé em direção ao Monumento à Mãe Iemanjá – procissão organizada e conduzida pelo Centro Espírita de Umbanda Jurema da Marola.

– Início da Caminhada da Fé em direção ao Monumento à Mãe Iemanjá – procissão organizada e conduzida pelo Centro Espírita de Umbanda Jurema da Marola. 22h30 – O Orador Oficial da URUMI conduzirá a solenidade de abertura e dará início à 51ª Festa em louvor à Mãe Iemanjá, com fala de autoridades religiosas.

– O Orador Oficial da URUMI conduzirá a solenidade de abertura e dará início à 51ª Festa em louvor à Mãe Iemanjá, com fala de autoridades religiosas. 23h30 – Apresentações artísticas culturais. Grupo Artístico Kimbara Angola Clara.

– Apresentações artísticas culturais. Grupo Artístico Kimbara Angola Clara. 00h – Entrega de flores à Iemanjá pela Presidenta da URUMI, Mãe Maria D’Oyá, e a Prefeita Municipal.

– Entrega de flores à Iemanjá pela Presidenta da URUMI, Mãe Maria D’Oyá, e a Prefeita Municipal. 00h30 – Encerramento da cerimônia oficial e abertura dos trabalhos ritualísticos em louvor à Mãe Iemanjá.

02 de fevereiro

08h – Gira de Umbanda na beira da praia, com a entrega do barquinho ecológico e encerramento das festividades.

A diretora de Meio Ambiente da Urumi, Janaina Fonseca, relembrou a importância de optar por materiais biodegradáveis ao fazer oferendas ao orixá. Ela frisou também a necessidade de fazer o descarte correto do lixo.

— Não faz sentido fazermos uma oferenda à Iemanjá ou um agradecimento, e deixar a garrafa de espumante na praia ou o saquinho do lixo no chão. Temos e precisamos ser responsáveis por isso — disse.