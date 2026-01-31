"Carrega um simbolismo muito grande. Ainda mais para quem estudou em casa", diz jovem que conquistou primeiro lugar em Medicina na Furg pelo Sisu

Pedro comemora com a família a vaga conquistada. Arquivo Pessoal / Divulgação

É de Rio Grande o estudante que conquistou o primeiro lugar na classificação do curso de Medicina da Universidade Federal do Rio Grande (Furg) pelo Sistema de Seleção Unificada (Sisu).

Pedro Perez Germano da Cunha, 24 anos, obteve uma vaga na graduação mais concorrida da instituição federal. O resultado foi divulgado na última quinta-feira (29).

Para Pedro, o primeiro lugar foi recebido com muita emoção:

— Eu esperava passar, mas o primeiro lugar foi uma surpresa, porque é bem impactante, por mais que a posição não influencie na vaga, carrega um simbolismo muito grande. Ainda mais para quem estudou em casa. Saber que eu conquistei essa posição estudando em casa é muito gratificante — comenta.

A aprovação de Pedro é consequência de uma preparação intensa, que iniciou ainda em março de 2023. Já formado em Educação Física, também pela Furg, ele relata como foi a rotina neste período.

— Eu fiz tudo em casa, de maneira autônoma, desde quando me formei na minha faculdade anterior. Por sinal, o meu sonho de fazer Medicina surgiu e foi fortalecido através do curso da Educação Física, porque eu estagiei no Hospital Universitário, na Reabilitação Cardiometabólica, onde eu me aproximei muito com o curso — conta.

No Enem, o rio-grandino conquistou 960 pontos na prova de Redação. Divulgação / Arquivo Pessoal

No Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), o rio-grandino conquistou 960 pontos na prova de Redação. Segundo ele, isso também influenciou o resultado: