Bloco Os 100 Limites vai reunir mais de duas mil pessoas pela inclusão no Carnaval do Cassino

Mais de duas mil pessoas, entre adultos e crianças, irão desfilar na Avenida Rio Grande em prol da inclusão no Bloco Os 100 Limites, único com essa proposta na região. O grupo levará para a avenida foliões com e sem deficiência nos desfiles programados para o dia 14 e dia 16 de fevereiro.
Fundado em 2018, o bloco surgiu a partir de uma iniciativa do fundador Filipe Branco e da escola José Álvares de Azevedo, com o objetivo de garantir que pessoas historicamente excluídas pudessem participar da maior festa popular brasileira.
— O principal feito foi a inclusão de alunos e familiares de pessoas com deficiência que participam das instituições que foram parceiras desse projeto e que tiveram a oportunidade de desfilar e se divertir durante o Carnaval, assim como diversas pessoas da comunidade que se envolvem e participam da causa — comenta o idealizador do bloco, Filipe Branco.
Neste ano, o Os 100 Limites contará com cerca de 2.200 foliões e a participação de 11 instituições ligadas ao atendimento e apoio a pessoas com deficiência e a causas sociais.
Miguel Córdova Soares, de 5 anos, desfila no bloco há três anos. Segundo Angélica, mãe do menino, ele espera ansioso pelos desfiles.
— Ele se diverte muito e já está super ansioso para desfilar no bloco esse ano. Ele ama o carnaval — comenta.
Venda de abadás é revertida em doações
Toda a arrecadação obtida com a venda dos abadás é destinada integralmente a essas entidades, enquanto os recursos de patrocinadores são utilizados para custear a estrutura do desfile, como trio elétrico, ensaios, segurança e ambulância.
— Todo o lucro do bloco é revertido para 11 instituições, todas voltadas para pessoas com deficiência — explica Filipe.
Os abadás seguem à venda pelo valor de R$ 35, nas próprias instituições participantes.
Confira as instituições participantes:
- Escola José Álvares de Azevedo (Escola de Cegos);
- Associação de Pais e Amigos dos Autistas (AMAR);
- Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE);
- Associação de Apoio a Pessoas com Câncer (AAPECAN);
- Banda Amigos;
- Centro de Formação Escola Viva;
- Escola Especial Maria Lúcia Luzzardi;
- Escola Especial Carmen Regina;
- Teixeira Baldino (Escola Bilíngue);
- Associação TEAamo e a
- Liga Feminina de Combate ao Câncer.