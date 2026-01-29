Bloco Os 100 Limites vai reunir mais de duas mil pessoas pela inclusão no Carnaval do Cassino

Toda a arrecadação obtida com a venda dos abadás é destinada integralmente a instituições sem fins lucrativos. Divulgação / Os 100 limites

Mais de duas mil pessoas, entre adultos e crianças, irão desfilar na Avenida Rio Grande em prol da inclusão no Bloco Os 100 Limites, único com essa proposta na região. O grupo levará para a avenida foliões com e sem deficiência nos desfiles programados para o dia 14 e dia 16 de fevereiro.

Fundado em 2018, o bloco surgiu a partir de uma iniciativa do fundador Filipe Branco e da escola José Álvares de Azevedo, com o objetivo de garantir que pessoas historicamente excluídas pudessem participar da maior festa popular brasileira.

— O principal feito foi a inclusão de alunos e familiares de pessoas com deficiência que participam das instituições que foram parceiras desse projeto e que tiveram a oportunidade de desfilar e se divertir durante o Carnaval, assim como diversas pessoas da comunidade que se envolvem e participam da causa — comenta o idealizador do bloco, Filipe Branco.

Neste ano, o Os 100 Limites contará com cerca de 2.200 foliões e a participação de 11 instituições ligadas ao atendimento e apoio a pessoas com deficiência e a causas sociais.

Miguel Córdova Soares, de 5 anos, desfila no bloco há três anos. Segundo Angélica, mãe do menino, ele espera ansioso pelos desfiles.

Miguel desfila no bloco desde 2023. Angélica Córdova / Arquivo Pessoal

— Ele se diverte muito e já está super ansioso para desfilar no bloco esse ano. Ele ama o carnaval — comenta.

Venda de abadás é revertida em doações

Toda a arrecadação obtida com a venda dos abadás é destinada integralmente a essas entidades, enquanto os recursos de patrocinadores são utilizados para custear a estrutura do desfile, como trio elétrico, ensaios, segurança e ambulância.

— Todo o lucro do bloco é revertido para 11 instituições, todas voltadas para pessoas com deficiência — explica Filipe.

Os abadás seguem à venda pelo valor de R$ 35, nas próprias instituições participantes.

Confira as instituições participantes:

Escola José Álvares de Azevedo (Escola de Cegos);

Associação de Pais e Amigos dos Autistas (AMAR);

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE);

Associação de Apoio a Pessoas com Câncer (AAPECAN);

Banda Amigos;

Centro de Formação Escola Viva;

Escola Especial Maria Lúcia Luzzardi;

Escola Especial Carmen Regina;

Teixeira Baldino (Escola Bilíngue);

Associação TEAamo e a

Liga Feminina de Combate ao Câncer.