Aberto prazo para inscrições de blocos carnavalescos no desfile do Cassino

Estão abertas as inscrições para blocos carnavalescos interessados em participar do Desfile Oficial do Carnaval 2026, no Balneário Cassino. O prazo vai até 6 de fevereiro.
Para participar, os grupos devem preencher a ficha de inscrição disponível na Secretaria do Cassino, informando o número de integrantes e as datas pretendidas para o desfile. (Acesse o edital na íntegra).
O edital limita a participação a até 15 blocos por data e restringe o uso de carretas com som mecânico. Blocos tradicionais poderão indicar até três datas, enquanto blocos iniciantes terão direito a apenas uma data, definida pela organização.
Entre os documentos exigidos estão RG e CPF dos representantes legais e a assinatura do Termo de Compromisso. Também está prevista uma reunião de orientação no Camping Municipal do Cassino, em data a ser divulgada.
As inscrições devem ser feitas presencialmente na Secretaria do Cassino, na Rua Professor Eduardo Fernando Freire, nº 412, de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 11h e das 13h30 às 17h.
