Zona Sul entra em alerta para ciclone com previsão de vento forte e possibilidade de granizo

Ciex prevê risco de rajadas de vento fortes e tempestades severas com chance de granizo.

A Zona Sul do Estado está em alerta diante da possibilidade de formação de um ciclone extratropical nas próximas horas. A projeção indica vento entre 90 e 100 km/h no litoral sul entre terça e quarta-feira.

Na tarde desta segunda-feira (8), o Centro Interinstitucional de Observação e Previsão de Eventos Extremos (Ciex) divulgou o prognóstico detalhado para os municípios da região.

Segundo o Ciex, uma área de instabilidade está se aproximando do território gaúcho e se deslocando para a região leste. Este movimento está fazendo com que haja previsão de tempestades fortes em várias partes do estado.

Além disso, a grande quantidade de umidade trazida pelo ciclone para o sul e o leste do Estado pode provocar chuva intensa, especialmente nas áreas próximas ao litoral.

O cenário também inclui risco de rajadas de vento fortes, tempestades severas com chance de granizo e volumes elevados de chuva em algumas localidades.

— A partir da tarde de amanhã [terça] teremos uma chuva generalizada em todo o estado. No período da noite, a chuva pode se dar de forma volumosa, mas devido a atmosfera muito quente dos últimos dias também pode ocasionar em temporais, ou seja, vendaval, granizo, em algumas dessas localidades como Pelotas e São Lourenço do Sul — afirma o meteorologista do Ciex, Ricardo Gotuzzo.

Risco de alagamento

Segundo o meteorologista, não há riscos para inundação na Lagoa dos Patos nos próximos dias. Contudo, dependendo da direção do vento, pode ser que haja alagamentos pontuais em algumas vias.

— É esperado algum tipo de alagamento caso tenhamos muito volume de chuva em um curto período de tempo, algo mais pontual. É diferente do que tivemos em maio de 2024, por exemplo, não é um evento parecido, nem dessa magnitude.

Rio Grande

Para terça-feira (9), o órgão aponta alto risco de tempestade, com instabilidade, chuva e possibilidade de temporais, além de vento que pode chegar a 90 km/h.

Na quarta-feira (10), o cenário se mantém com instabilidade, chuva e risco elevado de tempestades. As rajadas podem alcançar 100 km/h.

A situação melhora na quinta-feira (11), quando o tempo deve voltar a ficar estável, com sol entre nuvens.

Santa Vitória do Palmar

Na terça-feira (9), o município terá risco médio de tempestade, com instabilidade, chuva e possibilidade de temporais.

Já na quarta-feira (10), permanece o risco médio de tempestade, com instabilidade e chance de temporais, além de vento que pode chegar a 70 km/h. Na quinta-feira (11), o tempo fica estável, com sol entre nuvens, e rajadas de aproximadamente 35 km/h.

Alerta do Inmet

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) está com um alerta laranja, que representa intensidade moderada, para toda a extensão da costa gaúcha ao longo da terça-feira. O aviso está vigente até amanhã no período da noite.

Há risco em razão da previsão de vento intenso na região, com potencial para movimentar dunas e provocar estragos.