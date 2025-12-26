Zona rural de Pelotas acumula 100 milímetros de chuva; arroios transbordam e água invade residências

Áreas mais afetadas ficam no interior do município. Defesa Civil / Pelotas / Divulgação

A zona rural de Pelotas voltou a registrar estragos após a chuva da tarde de quinta-feira (25). De acordo com a Defesa Civil do município, foram cerca de 100 milímetros de precipitação em um intervalo de 24 horas. O volume provocou o transbordamento de arroios, alagamento de estradas e invasão de água em residências.

As áreas mais afetadas ficam no interior do município, onde vias ficaram submersas. Equipes da Defesa Civil estão percorrendo na manhã desta sexta-feira (26) as localidades atingidas para avaliar os danos e levantar as principais necessidades da população.

Pelotas já possui um decreto de situação de emergência em vigor em razão da chuva registrada há cerca de duas semanas. Na ocasião, os prejuízos foram estimados em aproximadamente R$ 7 milhões, principalmente por perdas agropecuárias e destruição de pontes.

Leia Mais Pelotas decreta situação de emergência após danos causados por chuva intensa

Com os novos danos, a prefeitura deve atualizar os dados para ampliar o decreto de emergência. A Defesa Civil segue monitorando as condições climáticas e orienta moradores de áreas de risco a redobrarem a atenção.

Móveis tiveram que ser erguidos. Defesa Civil / Pelotas / Divulgação