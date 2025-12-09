“Ventania deve se intensificar ao entardecer”, alerta Defesa Civil sobre ciclone no Sul do RS

Região deve enfrentar chuva forte e rajadas acima de 80 km/h entre o fim da tarde desta terça e a madrugada de quarta-feira. Janine Tomberg / Arquivo Prefeitura de Pelotas

A Defesa Civil do Rio Grande do Sul reforçou, na manhã desta terça-feira (9), o alerta para a atuação do ciclone extratropical que deve provocar chuva intensa e ventos fortes na região sul entre o final da tarde desta terça e a madrugada de quarta-feira (10). Segundo o coordenador regional da Defesa Civil, coronel Márcio André Faccin, não há registro de ocorrências até o momento, mas o cenário exige atenção redobrada.

— Até agora não tivemos nenhuma ocorrência por causa deste sistema. A partir da tarde e da entrada da noite, os ventos devem se intensificar e a chuva ganhar força, com efeitos que devem se prolongar pela madrugada — afirmou.

A região teve períodos de instabilidade entre a noite de segunda-feira (8) e a madrugada desta terça, sem registro de estragos.

Faccin destacou que a integração com universidades e centros de pesquisa tem ampliado a precisão das previsões e o monitoramento em tempo real. Ele lembrou que novas estações hidrometeorológicas estão sendo instaladas no sul do Estado, como a que entrou em funcionamento nesta semana em Pedro Osório, às margens do rio Piratini.

— A integração com a UFPel, com a Furg e com todos os centros de pesquisa da região é fundamental. Ela aperfeiçoa os prognósticos e aprofunda o monitoramento — explicou.

O coordenador afirmou ainda que a Defesa Civil mantém reuniões frequentes com os municípios para atualizar cenários e orientar equipes locais. Um novo encontro com as defesas civis municipais ocorreu às 8h30min desta terça-feira.

Sobre o período de maior risco, Faccin aponta que os momentos mais críticos devem ocorrer entre o fim da tarde e o início da noite:

— Quanto mais próximo da tardinha, mais intensos devem ficar os eventos. Essa intensidade persiste pela madrugada e na manhã de amanhã.

O coronel reforçou a importância de que a população acompanhe os avisos emitidos pelos canais oficiais, como SMS 40199, redes sociais e o sistema de alertas via WhatsApp da Defesa Civil.

Medidas preventivas e situação das instituições de ensino

De forma preventiva, a Prefeitura de Pelotas suspendeu as aulas da rede municipal nesta terça (9) e quarta-feira (10) diante da possibilidade de formação do ciclone. O IFSUL — Campus Pelotas também cancelou atividades acadêmicas e administrativas no mesmo período.