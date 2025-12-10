UFPel e UCPel retomam atividades presenciais nesta quarta-feira após passagem de ciclone

A Universidade Federal de Pelotas (UFPel) e a Universidade Católica de Pelotas (UCPel) retomaram as atividades acadêmicas presenciais nesta quarta-feira (10) após a passagem do ciclone extratropical pelo sul do Estado.

A UFPel retomou as atividades de forma flexibilizada, com funcionamento presencial no período da tarde e da noite. Segundo a instituição, a decisão foi tomada com base em orientações do Centro de Pesquisas e Previsões Meteorológicas da UFPel (CPPMet) e da Defesa Civil, que indicaram melhora gradual das condições climáticas ao longo do dia, com redução da intensidade da chuva.

A universidade orienta que eventuais dificuldades de deslocamento sejam tratadas diretamente entre estudantes, docentes e chefias, sem prejuízo acadêmico.

Os Restaurantes Universitários do Anglo e do Capão do Leão seguem fechados ao longo do dia. Já o RU Central, localizado na rua Félix da Cunha, permanece em funcionamento. O Transporte de Apoio da UFPel retomou os horários normais.

A Universidade Católica de Pelotas (UCPel) retomou as atividades acadêmicas presenciais a partir das 10h desta quarta-feira, informando que segue monitorando os boletins meteorológicos e reforçando orientações de segurança à comunidade universitária.