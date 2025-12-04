Sem verba definida, Laranjal pode ficar sem festa de Réveillon em 2026

Público lota a orla em edição anterior, que já chegou a reunir até 40 mil pessoas. Gustavo Vara / Prefeitura de Pelotas

A realização da festa de Réveillon de 2026 na praia do Laranjal, em Pelotas, segue indefinida. Tradicionalmente, o evento já reuniu até 40 mil pessoas e, nas últimas edições, só foi possível graças a emendas parlamentares, que viabilizaram a programação em 2024 e 2025. Neste ano, porém, não houve novo repasse, e a prefeitura ainda não confirmou se haverá festa pública na virada.

O deputado federal Daniel Trzeciak (PSDB), responsável pelas emendas que bancaram o evento nos dois anos anteriores, afirma que voltou a oferecer recursos no início de 2025, mas que o município não demonstrou interesse.

— Ofereci recursos e apoio para a organização da festa ainda no começo do ano. Mas não houve demonstração de interesse por parte da prefeitura — disse o parlamentar.

Em nota enviada à reportagem, a Prefeitura de Pelotas confirma que houve reunião com o deputado para tratar da possibilidade de destinação de verba para os festejos. Segundo o Executivo, o prefeito Fernando Marroni (PT) manifestou interesse e ressaltou que a indicação de emendas é prerrogativa dos parlamentares. O governo municipal afirma que, caso o recurso tivesse sido destinado, a cidade organizaria o evento e garantiria toda a estrutura necessária.

Pelotas ainda não definiu se terá festa de Réveillon no Laranjal em 2026eforço de segurança, atendimento emergencial e esquema especial de trânsito, reunindo moradores de Pelotas e visitantes da região.

Enquanto Pelotas não decide, Cassino confirma festa

Enquanto Pelotas mantém o futuro da festa indefinido, Rio Grande já confirmou a programação da virada na praia do Cassino. A celebração contará com atrações locais e show da cantora Sandra Sá.

O evento é organizado pela Prefeitura de Rio Grande, com apoio financeiro de empresas e emendas parlamentares, o que garante palco, sonorização, iluminação e serviços de apoio.