“Se ganhar, o foco é investir”: apostadores de Pelotas movimentam lotéricas por prêmio da Mega da Virada

Bolão tem sido uma escolha de muitos apostadores. Igor Islabão / Grupo RBS

Faltando pouco tempo para o sorteio do prêmio histórico estimado em R$ 1 bilhão da Mega da Virada, o clima em Pelotas é de expectativa e estratégia. Nas 15 unidades lotéricas da cidade, o movimento que se intensificou entre segunda e terça-feira deve atingir o ápice nesta quarta-feira (31).

Para evitar filas e captar o apostador de ocasião, alguns estabelecimentos adotaram a tática de levar os volantes diretamente para as calçadas.

Wesley Aires, atendente de caixa que trocou o guichê pela abordagem nas ruas centrais, explica que a venda externa tem superado a procura no balcão.

— Estamos saindo cada dia um para a rua para oferecer os bolões e pegar clientes que não entram na lotérica. Está saindo mais na rua do que dentro mesmo — afirma.

Segundo Aires, a oferta varia de combinações simples a jogos com mais dezenas, onde a probabilidade de acerto aumenta conforme o valor da aposta.

— Fazemos os jogos de manhã para vender durante o dia. O pessoal prefere pela praticidade — completa.

Na fila da esperança, a empresária Patrícia Bichet, que aposta anualmente, vê no prêmio a chance de uma mudança de patamar.

— Já pensei muito em ser bilionária. Se ganhar, o foco é investir. É uma estabilidade de vida — projeta Patrícia. Para ela, o valor bilionário é capaz de transformar a realidade de toda a rede de pessoas próximas.

— Ano novo, vida nova — brinca.