Santa Vitória do Palmar cancela festas de Réveillon após novo foco de incêndio em vegetação

Novo foco de incêndio está próximo do km 5 da ERS-699. Reprodução / Defesa Civil do Chuí

As festas de Réveillon da Praia do Hermenegildo e da Barra do Chuí, em Santa Vitória do Palmar, estão canceladas. Em uma publicação nas redes sociais, no final da tarde desta quarta-feira (31), a prefeitura afirmou que a decisão foi tomada por conta de um incêndio de grandes proporções que atinge o município desde terça-feira (30).

Ao todo, nove artistas estavam preparados para se apresentar nos dois locais, entre às 21h30min e às 3h30min.

Incêndio

O incêndio atinge uma área de mais de 45 hectares de mata silvestre na divisa entre os municípios de Santa Vitória do Palmar e Chuí, nas localidades de Alvorada e Maravilhas.

As chamas começaram por volta das 15h30min de terça-feira (30) e foram controladas após mais de 12 horas de trabalho do Corpo de Bombeiros.

No entanto, nesta quarta-feira (31), por volta das 16h, um novo foco do incêndio foi registrado e segue fora de controle, exigindo o apoio de forças de combate brasileiras e uruguaias.