“Salvar aquelas vidas foi o maior presente que eu poderia receber”, diz guarda-vidas civil após resgate no Cassino

"No curso, somos constantemente levados ao limite, justamente para entender que, quando chegar a hora, estaremos física e mentalmente preparados", diz Leal. Divulgação / Arquivo Pessoal

O guarda-vidas civil Josué Borges Leal, de 26 anos, natural de Eldorado do Sul, viveu uma estreia marcante na profissão na Praia do Cassino. Em menos de um mês de trabalho, ele atendeu sua primeira ocorrência e foi responsável por salvar quatro pessoas de um afogamento, no último sábado (13), nas proximidades da Guarita 13.

A ação marcou o início da trajetória profissional de Josué, que começou a atuar como guarda-vidas civil no início deste mês, logo após concluir o curso de formação.

— Na minha primeira ocorrência, já enfrentei uma situação com quatro vítimas. Durante o resgate, só conseguia pensar: “Eu treinei para esse momento”. Em meio a isso, um dos resgatados perguntou meu nome e, ao ouvir, me agradeceu e desejou coisas boas. Esse gesto marcou profundamente o dia e reforçou em mim a importância do nosso trabalho — relata.

Dois dias depois, na segunda-feira, Josué completou 26 anos. Para ele, o significado da data foi especial.

— Entendi que o presente de Deus veio adiantado. Poder salvar aquelas vidas foi o maior presente que eu poderia receber — afirma.

"Minha vocação era servir e proteger"

Durante a patrulha, ele observa o mar em busca de situações de risco, garantindo a segurança dos banhistas. Divulgação / Arquivo Pessoal

A escolha pela profissão não surgiu por acaso. Josué conta que, desde criança, sonhava em servir ao Exército. Em 2018, aos 18 anos, realizou esse desejo ao cumprir o serviço militar obrigatório.

— Ali percebi que minha vocação era servir e proteger — lembra.

Após concluir a faculdade, em agosto de 2025, um novo caminho se apresentou. Ao ver um panfleto do curso do Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Sul, com o convite “Seja Guarda-Vidas”, Josué sentiu que aquele era o chamado que esperava.

— No curso, somos constantemente levados ao limite, justamente para entender que, quando chegar a hora, estaremos física e mentalmente preparados. No momento do salvamento, percebi que todo o treinamento tinha me preparado para aquela situação. O que nos cabe é não hesitar — destaca.

Agora, Josué seguirá atuando na orla do Cassino até o fim da temporada de verão, em março. Depois, planeja buscar experiência internacional.

— Pretendo seguir como guarda-vidas até março de 2026, quando a temporada se encerra oficialmente. Depois, entre maio e outubro de 2026, tenho interesse em atuar como nadador salvador em Portugal, até o início da próxima temporada no Brasil — projeta.

Efetivo na Praia do Cassino