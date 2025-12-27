Saiba como estão os preparativos para a virada do ano na Praia do Cassino

O evento é gratuito e não exige ingresso ou cadastro prévio. Jonathan Heckler / Agencia RBS

A montagem das estruturas para o Festival da Virada na Praia do Cassino, no município de Rio Grande, deve iniciar na próxima segunda-feira (29). Entre as atrações confirmadas estão o show da cantora Sandra Sá e a queima de fogos de artifício.

Segundo a secretária de Cultura do município, Rita Rache, a estrutura será instalada no Campo do Praião, e terá capacidade para receber até 25 mil pessoas. O evento é gratuito e não exige ingresso ou cadastro prévio.

— O espaço é aberto, é só chegar. A estimativa é de público de até 25 mil pessoas. Em outras viradas de ano, já tivemos registros próximos de 20 mil — afirma a secretária.

A programação musical da virada começa às 19h do dia 31 de dezembro. Além da atração nacional, o evento contará com apresentações de pagode e DJ com repertório de música afro-brasileira. As atividades seguem até o dia 3 de janeiro, primeiro sábado de 2026.

De acordo com a prefeita Darlene Pereira, o investimento da prefeitura para toda a programação de verão é de aproximadamente R$ 600 mil. O Executivo também informa que conta com parcerias do setor privado para viabilizar os eventos.