Rio Grande terá cuidoteca para acolher filhos de universitários

Espaço terá como objetivo oferecer atividades de acolhimento e cuidado para filhos de estudantes, servidores e trabalhadores da universidade. Lyon Santos / MDS

A Universidade Federal do Rio Grande (Furg) vai inaugurar nos próximos meses a primeira cuidoteca da Zona Sul, voltada para crianças de três a 12 anos.

O espaço irá atender 40 crianças e funcionará das 18h30 às 22h, com o objetivo oferecer atividades de acolhimento e cuidado para filhos de estudantes, servidores e trabalhadores da instituição, incluindo crianças com deficiência.

— Sabemos que nada substitui a presença familiar no desenvolvimento infantil, mas também não podemos negar que as injustiças sociais e a negação de direitos básicos produzem abismos sociais. Neste sentido, buscaremos construir com as crianças e suas famílias, um espaço de ser e estar, respeitando os tempos e as culturas infantis — explica a reitora da Furg, Suzane Gonçalves.

Para viabilizar a iniciativa, a universidade firmou recentemente um acordo com o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS).

Segundo Débora Amaral, pró-reitora de Extensão e Cultura, serão ofertadas 40 vagas, com possibilidade de expansão em dias específicos.

— Inicialmente, o atendimento será ofertado as crianças de estudantes de graduação e pós-graduação da Furg, bem como estudantes da educação de jovens e adultos da Universidade — explica.

No local, as crianças assistidas receberão alimentação, tarefas de reforço escolar e momentos de práticas de higiene. Todas as atividades serão desenvolvidas junto ao Centro de Atenção Integral à Criança e ao Adolescente (Caic/Furg), nas salas que ofertam atendimento em Educação Infantil no turno diurno.

Ainda conforme a reitora, a cuidoteca não irá substituir a educação formal das crianças. Para participar, os pais deverão se inscrever em um edital especifico, que será divulgado posteriormente pela própria instituição.

— A cuidoteca atua no campo da educação não formal sem substituir a função pedagógica da escola. Nesse sentido, dialoga também com políticas de assistência estudantil e de permanência educacional, especialmente para mulheres e meninas que historicamente têm suas oportunidades de formação humana e profissional imitadas pela sobrecarga — complementa Suzane.