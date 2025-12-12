Rio Grande inaugura decoração de Natal com árvore de 47 metros nesta sexta-feira

Iluminação especial ocupa diferentes áreas da Praça Tamandaré e segue aberta ao público até 6 de janeiro. João Pedro Figueiredo / Divulgação

Rio Grande inaugura, nesta sexta-feira (12), a decoração natalina instalada na Praça Tamandaré, no centro. O destaque deste ano é uma árvore de 47 metros de altura, que poderá ser vista de vários pontos da região central. A cerimônia de abertura está marcada para as 19h30, no Palco do Lago.

A iluminação ocupa diferentes áreas da praça, que recebeu estruturas temáticas especialmente para o período de festas.

Estrutura metálica iluminada domina a paisagem da praça Tamandaré. João Pedro Figueiredo / Arquivo pessoal

A inauguração estava prevista para ocorrer na quarta-feira (10), mas foi adiada em razão da passagem de um ciclone extratropical pela região.

Segundo o secretário de Serviços Urbanos, Dirceu Lopes, não houve danos.

— Por sorte, não foi um temporal grave e a estrutura, que já estava montada, ficou intacta.

A decoração permanecerá instalada até 6 de janeiro.

Pedalinhos

Outro atrativo esperado pelos moradores é o funcionamento dos pedalinhos, que começam a operar também nesta sexta-feira, a partir das 19h. Serão seis estruturas, todas gratuitas. Inicialmente, o funcionamento ocorrerá das 19h às 23h, mas a prefeitura avalia ampliar o horário a partir de janeiro.

Os pedalinhos foram doados ao município e entram para o conjunto de atrações fixas do espaço público.