Restaurantes do Cassino lançam pratos típicos para a temporada de verão

Refeições estarão disponíveis nos cardápios a partir da próxima terça-feira (9). Prefeitura de Rio Grande / Divulgação

Vinte restaurantes do Balneário Cassino passam por um processo de qualificação para aprimorar seus cardápios e receber os veranistas durante a temporada de verão.

Com foco em pratos à base de camarão, anchova e outros frutos do mar, a proposta é oferecer uma experiência gastronômica típica a quem visita a região.

A iniciativa, intitulada Projeto Gastronomia do Cassino, é uma parceria entre a Prefeitura de Rio Grande e o Sebrae, que ofereceu capacitação gratuita aos estabelecimentos participantes através de aulas com o chefe de cozinha Rodrigo Bellora.

Para Carmen Pereira, proprietária do restaurante Carmela, desde 2022, a iniciativa serviu como um incentivo para unir o setor.

— Esse projeto nos dá uma certa visibilidade, porque essa união entre todos os empresários faz com que tenhamos mais força. Muitos de nós não nos conhecíamos. Estamos em contato agora para troca de informações, para ajudar mutuamente em caso de necessidade — declara.

Ainda segundo Carmen, o curso auxiliou na elaboração do cardápio de verão, que é atualizado todos os anos para proporcionar uma experiência singular ao público.

Projeto visa fortalecer o turismo gastronômico

Ao longo dos meses de julho a novembro, os participantes receberam uma consultoria gastronômica e aprenderam técnicas de apresentação de pratos, vendas e fotografia.

Ao todo, o projeto recebeu um investimento de R$ 95.244,00, sendo que 35% do valor foi arcado por parte da prefeitura.

Segundo o secretário adjunto de Desenvolvimento, Turismo e Economia do Mar, Edward Moraes, o objetivo é qualificar os serviços para a temporada de verão e fortalecer o turismo no litoral Sul.

— Iniciamos os diálogos com a comissão de interesses em maio deste ano, de julho a novembro as consultorias, e em dezembro o evento de encerramento organizado pelo próprio grupo — afirma.

Rede de hotéis e pousadas integra mobilização

Além dos restaurantes do Balneário, a rede de hotéis e pousadas da região também integrou a capacitação. O objetivo foi entender o que está sendo ofertado na região e como orientar os turistas.

— Se a gente vai vender para o nosso hóspede o que tem aqui, temos que entender o que temos de gastronomia e o que pode ser oferecido. Saímos do curso sabendo que temos uma grande variedade de frutos do mar e carnes a ser ofertada — comenta Caroline Dagnino, presidente da Rede Sul de Hotéis e Pousadas.

Os pratos desenvolvidos ao longo do curso foram experimentados pelo chefe Bellora e serão lançados em cerimônia na próxima segunda-feira (8).

Após serem degustados, ficarão disponíveis no cardápio dos restaurantes a partir do dia seguinte.