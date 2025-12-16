Reitor mais longevo da UCPel, José Carlos Bachettini é empossado para novo mandato

Gabriel Veríssimo / Grupo RBS

O médico José Carlos Bachettini Júnior foi empossado oficialmente para mais um mandato como reitor da Universidade Católica de Pelotas (UCPel). A solenidade oficial foi realizada na manhã desta terça-feira (16), no Campus I da instituição.

O novo mandato, que se estende até 2029, fará com que Bachettini se torne o reitor mais longevo da história da UCPel, cargo que ocupa ininterruptamente desde 2012.

— Eu iniciei esse trabalho na universidade com 46 anos e hoje completo 61. A longevidade tem as coisas boas, porque a gente tem o tempo de plantar, cuidar e colher e analisar os resultados — diz o reitor.

Na mesma cerimônia, também foram empossadas a pró-reitora Administrativa, professora Magda Westermann, e a pró-reitora Acadêmica, professora Moema Chatkin.

— A gente espera dar um salto de qualidade e aperfeiçoamento no nosso mecanismo de educação, pesquisa e extensão. Isso é um desafio grande, mas o time da UCPel é importante e está preparado para que isso aconteça da melhor forma — explica Bachettini.

Desde que assumiu a reitoria, em 2012, Bachettini é reconhecido pela recuperação financeira e reestruturação administrativa da universidade. Sua gestão também é marcada pela expansão da Faculdade de Medicina, que hoje é considerada a maior escola médica do Rio Grande do Sul.